Две армии и новые подразделения сформируют в России
Будут созданы Московский и Ленинградский военные округа
02 июня 2023, 10:18, ИА Амител
Фото: mil.ru
В Вооружённых силах России до конца 2023 года сформируют два военных округа и две армии – общевойсковую и воздушную, сообщает РИА Новости.
Масштабные задачи по наращиванию состава ВС РФ необходимо выполнить в сжатые сроки, подчеркнул замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.
В частности, помимо двух армий, необходимо провести организационно-штатное обеспечение формирования армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад.
Также будут созданы Московский и Ленинградский военные округа.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численности ВС РФ до 1,5 млн человек.
10:33:54 02-06-2023
Перераспределят налоги и доходы государства. На здравоохранение, образование, соц поддержку чуть меньше, на оборону чуть больше. А мы будем молится чтобы наших нищих стало больше гарантированно.
10:54:08 02-06-2023
А те куда дели ?
14:06:48 02-06-2023
Гость (10:54:08 02-06-2023) А те куда дели ?... А ведь и правда, не так давно говорили, что численность армии достаточная для решения всех вопросов....
14:30:44 02-06-2023
Не поможет
22:42:26 02-06-2023
Очень мало.По сторонам света поскольку мы в круговом окружении врагов ( китай то же и средняя азия)группировки минимум по 500 000 человек и того минимум 2 миллиона и это без еще как юго запад, северо запад и другие. Сколько. Страна должна быть превращена в единый военный лагерь что и показала наглядно СВО