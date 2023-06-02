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Две армии и новые подразделения сформируют в России

Будут созданы Московский и Ленинградский военные округа

02 июня 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

В Вооружённых силах России до конца 2023 года сформируют два военных округа и две армии – общевойсковую и воздушную, сообщает РИА Новости.

Масштабные задачи по наращиванию состава ВС РФ необходимо выполнить в сжатые сроки, подчеркнул замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.

В частности, помимо двух армий, необходимо провести организационно-штатное обеспечение формирования армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад.

Также будут созданы Московский и Ленинградский военные округа.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численности ВС РФ до 1,5 млн человек.

Россия Армия

Комментарии 5

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Гость

10:33:54 02-06-2023

Перераспределят налоги и доходы государства. На здравоохранение, образование, соц поддержку чуть меньше, на оборону чуть больше. А мы будем молится чтобы наших нищих стало больше гарантированно.

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Гость

10:54:08 02-06-2023

А те куда дели ?

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Гость

14:06:48 02-06-2023

Гость (10:54:08 02-06-2023) А те куда дели ?... А ведь и правда, не так давно говорили, что численность армии достаточная для решения всех вопросов....

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пессимист

14:30:44 02-06-2023

Не поможет

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Гость

22:42:26 02-06-2023

Очень мало.По сторонам света поскольку мы в круговом окружении врагов ( китай то же и средняя азия)группировки минимум по 500 000 человек и того минимум 2 миллиона и это без еще как юго запад, северо запад и другие. Сколько. Страна должна быть превращена в единый военный лагерь что и показала наглядно СВО

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