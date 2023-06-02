Две армии и новые подразделения сформируют в России

Будут созданы Московский и Ленинградский военные округа

02 июня 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: mil.ru

В Вооружённых силах России до конца 2023 года сформируют два военных округа и две армии – общевойсковую и воздушную, сообщает РИА Новости.

Масштабные задачи по наращиванию состава ВС РФ необходимо выполнить в сжатые сроки, подчеркнул замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.

В частности, помимо двух армий, необходимо провести организационно-штатное обеспечение формирования армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад.

Также будут созданы Московский и Ленинградский военные округа.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численности ВС РФ до 1,5 млн человек.