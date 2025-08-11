"Единая Россия" обучит фермеров и ремесленников работать с маркетплейсами

На практическом вебинаре участникам расскажут, как реализовать продукцию в интернете

11 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Фермер. Овощи / Фото: ru.freepik.com

"Единая Россия" проведет двухдневную онлайн-конференцию о том, как продавать товары через маркетплейсы. Принять участие могут фермеры, мастера народных промыслов и ремесел.

Слушателям расскажут, как выйти на площадки Wildberries ("Вайлберриз"), Ozon ("Озон"), Avito ("Авито"), Livemaster ("Лайфмастер"), "Свое фермерство" РСХБ, а также на зерновые площадки "Поле.рф" и "Цена зерна". Участвовать могут все желающие. Количество мест ограничено, поэтому нужна регистрация на 12 или 13 августа 2025 года. Конференция пройдет в рамках партпроекта "Российское село".

Четверть жителей России живет в сельской местности, напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. А значит, развитие села и создание удобных условий для жизни и работы остаются важнейшими задачами партии.

«Нарастить кадровый потенциал сельских территорий помогают такие программы, как "Земский доктор", "Земский учитель", "Земский работник культуры". А еще по инициативе партии к 2030 году в сельских школах будет создано более 18 тысяч профильных агроклассов. По Народной программе "Единой России" строятся и капитально ремонтируются сельские больницы, дома культуры, школы и детские сады», – уточнил Владимир Якушев.

Повышение конкурентоспособности бизнеса на селе помогает удерживать специалистов и развивать экономику регионов, подчеркнул политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

По его словам, онлайн-торговля может стать хорошим подспорьем, особенно для тех, кто живет далеко от крупных городов и не имеет доступа к привычным рынкам сбыта. Он добавил, что такие мероприятия помогают развивать малые хозяйства и сохранять ремесленные традиции.

Фото: ru.freepik.com