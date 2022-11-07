На Алтае задержали барнаульца, который застрелил двух косуль

В Мамонтовском районе Алтайского края 48-летний барнаулец застрелил двух самцов косули. Как сообщили в региональном главке МВД, у него было разрешение только на добычу пушных животных. Ущерб от действий горожанина составил 240 тысяч рублей.

По предварительным данным, инцидент случился накануне вечером в шести километрах от села Крестьянка. Подозреваемого заметил сотрудник охотничьего хозяйства во время рейда.

Правоохранители изъяли у барнаульца несколько охотничьих ружей 12 калибра, патроны, а также автомобиль УАЗ, на котором он перевозил туши. Мужчина признался в содеянном.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба»).

«Санкция вышеуказанной статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового», — пояснили в ведомстве.