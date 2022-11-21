Более трети алтайских компаний планируют выплатить тринадцатую зарплату к Новому году

25% опрошенных уверены, что после такой зарплаты сотрудники начинают усерднее работать

21 ноября 2022, 12:17

В Алтайском крае 39% компаний планируют выплатить тринадцатую зарплату большинству сотрудников, сообщает «Зарплата.ру».

«Многие работодатели (39%) выплачивает годовую премию в размере одного оклада, в размере двух окладов премию платят в 19% компаний, в размере трёх окладов — в 3%, а в 39% сумма нефиксированная. 37% — отказались от такой выплаты, а в 24% организаций ещё не приняли окончательное решение», — выяснили аналитики.

В основном решение о дополнительной выплате зависит от рентабельности предприятия (30%), объёма выполненных задач (25%), выполнения индивидуальных планов или KPI (26%). Ещё в 19% компаний выплата бывает вне зависимости от чего-либо.

Сотрудники компаний, которым выплатят годовую премию в этом году, работают в основном в сфере услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и банковском секторе.

54% респондентов считают, что тринадцатая зарплата нужна для удержания хороших специалистов, 25% уверены, что после такой выплаты сотрудники начинают усерднее работать.

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