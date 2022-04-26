Объем золота на счетах клиентов в Алтайском Сбере увеличился в 3,6 раза

За первый квартал 2022 года объём драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в рублёвом эквиваленте составил более 108 млн руб. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 69% объёма приходится на вложения в золото и превышает 75 млн руб. в эквиваленте. Это в 3,6 раза больше, чем в прошлом году.

«Как многие знают, лучшей тактикой для сбережения средств является диверсификация портфеля. В период волатильности на рынках она также эффективно позволяет сохранять денежные средства. Наши результаты показывают, что в первом квартале значительно больше клиентов предпочли обратиться к традиционным инструментам сбережения — покупке драгоценных металлов. При этом такое вложение в формате ОМС позволит им экономить на хранении приобретённых металлов», — рассказала Алла Косоухова, заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк.

Обезличенный металлический счёт — это банковский счёт, на котором вместо денежных средств в определённой валюте отображается принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к курсу на бирже, а значит, в момент высоких котировок актив можно выгодно продать. Открыть ОМС можно лично в два клика в Сбербанк Онлайн.