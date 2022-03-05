Представители компании Samsung разъяснили сообщение о приостановке деятельности в России

Все приложения продолжат работать, а сервисное обслуживание техники для клиентов будет проводиться в полном объёме

5 марта 2022, 09:28, Илья Звягинцев

Представители корейской корпорации Samsung разъяснили информацию о том, что компания приостанавливает работу на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что поставки в страну остановлены временно. При этом все приложения будут работать, а техническое обслуживание клиентов продолжится в полном объёме.

Официальные магазины, которые занимаются продажей техники южнокорейского производителя, будут функционировать без перебоев.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Samsung заморозит работу на российском рынке для «обеспечения безопасности своих сотрудников».

Компания Samsung приостановила поставки смартфонов и микрочипов в Россию

Компания Samsung приостановила поставки смартфонов и микрочипов в Россию

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