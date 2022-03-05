Представители компании Samsung разъяснили сообщение о приостановке деятельности в России
Все приложения продолжат работать, а сервисное обслуживание техники для клиентов будет проводиться в полном объёме
5 марта 2022, 09:28, Илья Звягинцев
Представители корейской корпорации Samsung разъяснили информацию о том, что компания приостанавливает работу на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Поясняется, что поставки в страну остановлены временно. При этом все приложения будут работать, а техническое обслуживание клиентов продолжится в полном объёме.
Официальные магазины, которые занимаются продажей техники южнокорейского производителя, будут функционировать без перебоев.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Samsung заморозит работу на российском рынке для «обеспечения безопасности своих сотрудников».
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