Алтайский конькобежец стал чемпионом России

Второе место занял атлет из Челябинской области

31 января 2026, 10:51, ИА Амител

Виктор Муштаков / Фото: Союз конькобежцев России

В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту, где в спринтерском многоборье триумфатором стал Виктор Муштаков. Информация об этом поступила от Министерства спорта Алтайского края. Состязания, включавшие спринтерское и классическое многоборья, проходили в течение двух дней, 29 и 30 января.

На льду спорткомплекса "Байкал" конькобежец Виктор Муштаков продемонстрировал отличную форму, завоевав первое место в спринтерском многоборье. В этом виде программы участники преодолевают четыре дистанции: дважды по 500 метров и дважды по 1000 метров.

Призовые места на чемпионате России распределились следующим образом:

Виктор Муштаков, представляющий Алтайский и Красноярский края;

Никита Базюк из Челябинской области;

Тимур Карамов, представляющий Татарстан.