Житель Алтая чуть не задушил бывшую жену, потому что она не пошла за очередной бутылкой
Женщина обратилась в полицию
31 января 2026, 09:25, ИА Амител
В одном из населенных пунктов Майминского района Республики Алтай шестидесятилетняя женщина подверглась нападению со стороны своего супруга, пребывавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, сельчанин распивал дома горячительные напитки. Когда спиртное закончилось, он пытался отправить жену в магазин. Столкнувшись с отказом, мужчина пришел в неконтролируемую ярость. Попытка женщины избежать скандала, удалившись на кухню, не увенчалась успехом. Супруг последовал за ней, насильно усадил на стул и начал душить, сопровождая свои действия словесными угрозами лишить жизни.
Освободиться от агрессора пожилой женщине удалось лишь в момент, когда он немного ослабил хватку. Не теряя ни секунды, она сбежала и обратилась за помощью в полицию. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел.
10:13:27 31-01-2026
Декабрист однако
10:13:45 31-01-2026
А почему она не пошла за очередной бутылкой?
10:54:47 31-01-2026
Ухаживать, понравиться, влюбить. А в конце пытаться задушить из-за бутылки. И такое подобное не редкость.
11:12:23 31-01-2026
Гость (10:54:47 31-01-2026) Ухаживать, понравиться, влюбить. А в конце пытаться задушить... Алкоголизм - это не редкость.