Житель Алтая чуть не задушил бывшую жену, потому что она не пошла за очередной бутылкой

Женщина обратилась в полицию

31 января 2026, 09:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В одном из населенных пунктов Майминского района Республики Алтай шестидесятилетняя женщина подверглась нападению со стороны своего супруга, пребывавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, сельчанин распивал дома горячительные напитки. Когда спиртное закончилось, он пытался отправить жену в магазин. Столкнувшись с отказом, мужчина пришел в неконтролируемую ярость. Попытка женщины избежать скандала, удалившись на кухню, не увенчалась успехом. Супруг последовал за ней, насильно усадил на стул и начал душить, сопровождая свои действия словесными угрозами лишить жизни.

Освободиться от агрессора пожилой женщине удалось лишь в момент, когда он немного ослабил хватку. Не теряя ни секунды, она сбежала и обратилась за помощью в полицию. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел.