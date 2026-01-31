НОВОСТИОбщество

Названы самые проблемные курорты для российских туристов

Первое место — за Таиландом

31 января 2026, 08:30, ИА Амител

Диван на пляже / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Диван на пляже / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Таиланд лидировал в 2025 году по количеству страховых случаев, произошедших с российскими туристами, сообщает экономический еженедельник "Афанасий-бизнес", ссылаясь на данные Страхового Дома ВСК.

Эта страна стала местом, где случилось 29% всех зарегистрированных происшествий с путешественниками из России. Наибольшая концентрация инцидентов наблюдалась на Пхукете, где было зафиксировано 58% от общего числа страховых обращений по Таиланду.

В первую пятерку направлений с повышенной вероятностью страховых случаев вошли также Египет (28%), Турция (15%), Абхазия (8%) и Российская Федерация (4%). В Египте преобладающее число случаев было зарегистрировано в Хургаде (57% от всех происшествий в стране), в Турции наиболее часто инциденты происходили в Кемере (22%) и Белеке (18%), в то время как в Абхазии лидирующим курортом по происшествиям стала Гагра (63%).

Среди российских регионов первенство традиционно принадлежит Сочи и его окрестностям, включая Лоо, Адлер, Вардане и другие населенные пункты. Однако наиболее безопасным направлением внутри страны был признан Северный Кавказ. На курорты Пятигорска, Кисловодска и Минеральных Вод пришлось не более 3% страховых случаев, зарегистрированных среди отдыхающих в России.

Относительно низкое количество обращений было зафиксировано в Китае (4%), Объединенных Арабских Эмиратах (3%), а также в странах Закавказья: в Армении зарегистрировано всего 0,008% страховых событий, а в Грузии — 0,04%.

Толпа туристов в Красной Поляне / Фото: соцсети

"Как пляж". В Сочи на курорте Красная Поляна трассы переполнены туристами

При стоимости отдыха до полумиллиона рублей отдыхающим приходится делить склоны с сотнями других людей
НОВОСТИОбщество

Туризм

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:43:41 31-01-2026

Бред полный. Где больше туристов, там и страховых случаев больше. Чистая статистика. На Чукотке или в Антарктиде 0%.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:37 31-01-2026

Гость (08:43:41 31-01-2026) Бред полный. Где больше туристов, там и страховых случаев бо...
Вот именно. Если бы был расчёт количество происшествий на 100 тыс. туристов, то это бы было показателем, а так полная ерунда

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:53 31-01-2026

Гость (12:33:37 31-01-2026) Вот именно. Если бы был расчёт количество происшествий н... Браво!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров