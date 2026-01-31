Названы самые проблемные курорты для российских туристов

Первое место — за Таиландом

31 января 2026, 08:30, ИА Амител

Таиланд лидировал в 2025 году по количеству страховых случаев, произошедших с российскими туристами, сообщает экономический еженедельник "Афанасий-бизнес", ссылаясь на данные Страхового Дома ВСК.

Эта страна стала местом, где случилось 29% всех зарегистрированных происшествий с путешественниками из России. Наибольшая концентрация инцидентов наблюдалась на Пхукете, где было зафиксировано 58% от общего числа страховых обращений по Таиланду.

В первую пятерку направлений с повышенной вероятностью страховых случаев вошли также Египет (28%), Турция (15%), Абхазия (8%) и Российская Федерация (4%). В Египте преобладающее число случаев было зарегистрировано в Хургаде (57% от всех происшествий в стране), в Турции наиболее часто инциденты происходили в Кемере (22%) и Белеке (18%), в то время как в Абхазии лидирующим курортом по происшествиям стала Гагра (63%).

Среди российских регионов первенство традиционно принадлежит Сочи и его окрестностям, включая Лоо, Адлер, Вардане и другие населенные пункты. Однако наиболее безопасным направлением внутри страны был признан Северный Кавказ. На курорты Пятигорска, Кисловодска и Минеральных Вод пришлось не более 3% страховых случаев, зарегистрированных среди отдыхающих в России.

Относительно низкое количество обращений было зафиксировано в Китае (4%), Объединенных Арабских Эмиратах (3%), а также в странах Закавказья: в Армении зарегистрировано всего 0,008% страховых событий, а в Грузии — 0,04%.