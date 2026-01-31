Чуйский тракт в Республике Алтай начали расширять до четырех полос

Также будет построен объездной путь, минующий населенные пункты

31 января 2026, 10:00, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Управление автомобильных дорог "Алтай" приступило к реализации масштабного проекта на оживленном участке Чуйского тракта, расположенном в Майминском районе. По информации, предоставленной дорожной службой, реконструкции подвергнется отрезок трассы с 454-го по 475-й километр. В рамках проекта планируется не только модернизация существующего дорожного покрытия, но и строительство 12-километрового объездного пути, проходящего в стороне от населенных пунктов.

Ключевым улучшением для автомобилистов станет появление двух многоуровневых развязок, которые будут построены в районе села Соузга и у поворота к Озерному (Манжерок). Это решение позволит оптимизировать транспортные потоки и ликвидировать задержки движения в популярных туристических локациях. Трасса будет расширена до четырех полос, оборудована современной системой освещения и интегрирована в автоматизированную интеллектуальную систему управления.

Для удобства водителей, совершающих длительные поездки, на реконструируемом участке будут созданы две просторные зоны отдыха, размещенные по обеим сторонам трассы. Перенаправление транзитного транспорта за пределы населенных пунктов позволит улучшить экологическую обстановку и сократить время, затрачиваемое на проезд.