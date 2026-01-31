Чуйский тракт в Республике Алтай начали расширять до четырех полос
Также будет построен объездной путь, минующий населенные пункты
31 января 2026, 10:00, ИА Амител
Управление автомобильных дорог "Алтай" приступило к реализации масштабного проекта на оживленном участке Чуйского тракта, расположенном в Майминском районе. По информации, предоставленной дорожной службой, реконструкции подвергнется отрезок трассы с 454-го по 475-й километр. В рамках проекта планируется не только модернизация существующего дорожного покрытия, но и строительство 12-километрового объездного пути, проходящего в стороне от населенных пунктов.
Ключевым улучшением для автомобилистов станет появление двух многоуровневых развязок, которые будут построены в районе села Соузга и у поворота к Озерному (Манжерок). Это решение позволит оптимизировать транспортные потоки и ликвидировать задержки движения в популярных туристических локациях. Трасса будет расширена до четырех полос, оборудована современной системой освещения и интегрирована в автоматизированную интеллектуальную систему управления.
Для удобства водителей, совершающих длительные поездки, на реконструируемом участке будут созданы две просторные зоны отдыха, размещенные по обеим сторонам трассы. Перенаправление транзитного транспорта за пределы населенных пунктов позволит улучшить экологическую обстановку и сократить время, затрачиваемое на проезд.
10:26:29 31-01-2026
Давно пора!
В самой богатой стране мира, самые узкие и плохие дороги!!?
12:33:30 01-02-2026
Гость (10:26:29 31-01-2026) Давно пора! В самой богатой стране мира, самые узкие и п... категоричность-признак ограниценности ума (и не только ума)
10:39:19 31-01-2026
И бетонными блоками встречные направления разделить.
12:27:47 31-01-2026
Ключевым улучшением для автомобилистов? Скорее для тех, кто может позволить отдых в том регионе..
16:41:43 31-01-2026
dok_СФ (12:27:47 31-01-2026) Ключевым улучшением для автомобилистов? Скорее для тех, кто ... Чо, на 5* ниАсиливаешь нытик ?
Туда едут и пенсионеры на великах с палатками и не скулят.
22:17:48 05-02-2026
Хоть бы схему нарисовали и сроки написали