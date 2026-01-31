НОВОСТИОбщество

Чуйский тракт в Республике Алтай начали расширять до четырех полос

Также будет построен объездной путь, минующий населенные пункты

31 января 2026, 10:00, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru
Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Управление автомобильных дорог "Алтай" приступило к реализации масштабного проекта на оживленном участке Чуйского тракта, расположенном в Майминском районе. По информации, предоставленной дорожной службой, реконструкции подвергнется отрезок трассы с 454-го по 475-й километр. В рамках проекта планируется не только модернизация существующего дорожного покрытия, но и строительство 12-километрового объездного пути, проходящего в стороне от населенных пунктов.

Ключевым улучшением для автомобилистов станет появление двух многоуровневых развязок, которые будут построены в районе села Соузга и у поворота к Озерному (Манжерок). Это решение позволит оптимизировать транспортные потоки и ликвидировать задержки движения в популярных туристических локациях. Трасса будет расширена до четырех полос, оборудована современной системой освещения и интегрирована в автоматизированную интеллектуальную систему управления.

Для удобства водителей, совершающих длительные поездки, на реконструируемом участке будут созданы две просторные зоны отдыха, размещенные по обеим сторонам трассы. Перенаправление транзитного транспорта за пределы населенных пунктов позволит улучшить экологическую обстановку и сократить время, затрачиваемое на проезд.

Дорожный ремонт Чуйский тракт.

Avatar Picture
Гость

10:26:29 31-01-2026

Давно пора!
В самой богатой стране мира, самые узкие и плохие дороги!!?

Avatar Picture
Гость

12:33:30 01-02-2026

Гость (10:26:29 31-01-2026) Давно пора! В самой богатой стране мира, самые узкие и п... категоричность-признак ограниценности ума (и не только ума)

Avatar Picture
Олег

10:39:19 31-01-2026

И бетонными блоками встречные направления разделить.

Avatar Picture
dok_СФ

12:27:47 31-01-2026

Ключевым улучшением для автомобилистов? Скорее для тех, кто может позволить отдых в том регионе..

Avatar Picture
Гость

16:41:43 31-01-2026

dok_СФ (12:27:47 31-01-2026) Ключевым улучшением для автомобилистов? Скорее для тех, кто ... Чо, на 5* ниАсиливаешь нытик ?
Туда едут и пенсионеры на великах с палатками и не скулят.

Avatar Picture
Гость

22:17:48 05-02-2026

Хоть бы схему нарисовали и сроки написали

