Эксперты назвали страны с самыми невкусными блюдами в мире
В антилидерах — Армения и Казахстан
31 января 2026, 08:15, ИА Амител
Согласно данным World Population Review, греческая кулинария вновь удостоилась звания самой аппетитной в мире. Ресурс представил обновленный список стран с наиболее и наименее привлекательной кухней в 2025 году.
Верхние строчки рейтинга по сравнению с 2024 годом практически не претерпели изменений. В первую десятку, помимо Греции, вошли Италия, Мексика, Турецкая Республика, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Японское государство и Китай. Кулинарные традиции именно этих стран получили наивысшие баллы в 2025-м. Наименее привлекательной, по мнению составителей рейтинга, признана кухня Никарагуа, Лаоса и Боливии, расположившихся в самом конце списка. Всего в перечне присутствует 99 стран.
Российская Федерация заняла 34-ю позицию, опередив почти все государства, ранее входившие в состав Советского Союза. Исключением стала Грузия, занявшая 30-е место. Украина оказалась на 43-й строчке, Республика Беларусь — на 75-й, Литовская и Латвийская республики — на 39-й и 78-й строчках соответственно. Азербайджан занял 56-е место. Армянская и казахская кухни были признаны одними из самых невкусных, заняв 92-ю и 93-ю позиции.
08:45:10 31-01-2026
Китайская кухня лучше Армянской и Казахской??? Ха-ха-ха!!!
10:00:10 31-01-2026
Самая вкусная узбекская кухня.
12:29:00 31-01-2026
Гость (10:00:10 31-01-2026) Самая вкусная узбекская кухня.... В Узбечке?
14:51:54 31-01-2026
Гость (12:29:00 31-01-2026) В Узбечке?... Нет, дома. Вы же можете сами приготовить любое узбекское блюдо с бараниной.
15:51:13 31-01-2026
Гость (10:00:10 31-01-2026) Самая вкусная узбекская кухня.... В Ташкенте и в Узбекистане!!! Обалденная!!!
14:40:51 31-01-2026
Про Казахскую кухню автор просто наврал. Не знаеш не пиши .Да и кто таким дал право городить чепуху про кухни народов. Сначало изучите тему, а потом делайте выводы.
14:53:52 31-01-2026
Самое вкусное блюдо это борщ, который готовила моя бабушка! И блины. И вареники. А котлеты мммм...
10:41:44 01-02-2026
самая отвратная еда в Грейт Бритн! хрючево с консервированными бобами, которые выглядят так, как будто кого-то заранее стошнило.
а вот нападок на армянскую кухню не поняла, если честно.
но самая вкусная еда, ИМХО, в Грузии.