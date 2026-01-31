Эксперты назвали страны с самыми невкусными блюдами в мире

В антилидерах — Армения и Казахстан

31 января 2026, 08:15, ИА Амител

Русская еда / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно данным World Population Review, греческая кулинария вновь удостоилась звания самой аппетитной в мире. Ресурс представил обновленный список стран с наиболее и наименее привлекательной кухней в 2025 году.

Верхние строчки рейтинга по сравнению с 2024 годом практически не претерпели изменений. В первую десятку, помимо Греции, вошли Италия, Мексика, Турецкая Республика, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Японское государство и Китай. Кулинарные традиции именно этих стран получили наивысшие баллы в 2025-м. Наименее привлекательной, по мнению составителей рейтинга, признана кухня Никарагуа, Лаоса и Боливии, расположившихся в самом конце списка. Всего в перечне присутствует 99 стран.

Российская Федерация заняла 34-ю позицию, опередив почти все государства, ранее входившие в состав Советского Союза. Исключением стала Грузия, занявшая 30-е место. Украина оказалась на 43-й строчке, Республика Беларусь — на 75-й, Литовская и Латвийская республики — на 39-й и 78-й строчках соответственно. Азербайджан занял 56-е место. Армянская и казахская кухни были признаны одними из самых невкусных, заняв 92-ю и 93-ю позиции.