За слишком громкий смех на работе могут уволить

Юристы отмечают, что такое выражение эмоций может влиять на дисциплину

31 января 2026, 09:05, ИА Амител

Выговор, штраф на работе / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Юрист Екатерина Нечаева, чьи слова приводит "Абзац", предупредила граждан России о возможности потерять рабочее место из-за слишком громкого смеха, мешающего сосредоточиться и подрывающего рабочую атмосферу. Подобные действия могут повлечь за собой увольнение.

Эксперт объясняет, что вероятность такого сценария зависит от специфики организации. В определенных компаниях, где, например, ведется работа с конфиденциальными документами, поддержание тишины является крайне важным. Кроме того, громкий смех способен негативно сказаться на восприятии компании в глазах клиентов, особенно во время деловых встреч.