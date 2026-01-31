За слишком громкий смех на работе могут уволить
Юристы отмечают, что такое выражение эмоций может влиять на дисциплину
Юрист Екатерина Нечаева, чьи слова приводит "Абзац", предупредила граждан России о возможности потерять рабочее место из-за слишком громкого смеха, мешающего сосредоточиться и подрывающего рабочую атмосферу. Подобные действия могут повлечь за собой увольнение.
Эксперт объясняет, что вероятность такого сценария зависит от специфики организации. В определенных компаниях, где, например, ведется работа с конфиденциальными документами, поддержание тишины является крайне важным. Кроме того, громкий смех способен негативно сказаться на восприятии компании в глазах клиентов, особенно во время деловых встреч.
09:43:54 31-01-2026
Ха, а бухгалтер социального учреждения, громко смеется, вернее ржет
10:57:19 31-01-2026
Это не шутка. Нас правда двоих уволили с ресторана Гранмулино бывшего на Соце за смех. Нас двое новеньких бармена (4 дня работали). Смеялся с нами и старший бармен, но его не тронули )
11:37:48 31-01-2026
Вот ещё за посторонние разговоры надо увольнять. 10 дней ходила в поликлинику на физиолечение - узнала о медсёстрах всё. Лежим в кабинках, а они громко всё рассказывают друг другу - вот у одной был юбилей пошли в кафе, но не наелись, еды было мало. Пришли к ней домой, нажарили окорочков, сбегали за бутылкой и отгуляли очень хорошо. Другая рассказывает - дочка привела парня, а он полное чмо, что делать? Она уж и беседовала с ней, всё бесполезно. И так каждый день этот бред слушаешь, вместо того, чтобы отдохнуть, спокойно полечиться
20:24:56 31-01-2026
Гость (11:37:48 31-01-2026) Вот ещё за посторонние разговоры надо увольнять. 10 дней ход... Как интересно живут медсёстры! А вот вы зануда, поэтому лечение не очень помогает)))
10:05:39 01-02-2026
Гость (20:24:56 31-01-2026) Как интересно живут медсёстры! А вот вы зануда, поэтому лече... Ну это вы, наверно, рассказываете на всю контору о своих проблемах. Так это признак глупости!
14:43:59 31-01-2026
Когда тебе нужно сосредоточится громкие звуки (смех, речь, музыка и т.д.) рядом реально мешают и раздражают. Ну хочется тебе слушать свой музон - надень наушники чтобы не мешать, но нет. Не понимаю.
09:06:10 01-02-2026
Гость (14:43:59 31-01-2026) Когда тебе нужно сосредоточится громкие звуки (смех, речь, м... Как же! Колхозникам надо, чтобы весь дом слушал его говномузыку и знал, какие у него мощные колонки! Начинаешь говорить, чтобы убавил, так у него рожа мясистая краснеет, занки выпучиваются и пасть разевается в оре, что он имеет право! Много прав идиотам дали.