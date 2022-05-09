Вице-премьер Новак заявил, что Россия нашла новых покупателей нефти

В мае правительство рассчитывает на на увеличение добычи нефти по сравнению с апрелем

9 мая 2022, 17:47, Илья Звягинцев

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в мае правительство рассчитывает на на увеличение добычи нефти по сравнению с апрелем. Его слова передает ТАСС.

«Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», — сказал Новак.

По его словам, Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателей, в том числе и в Азии.

Новак Добавил, что российские нефтедобывающие компании ищут новые логистические пути и новых покупателей.

Также рассматривается вопрос о ряде новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.

Ранее сообщалось, что ряд китайских компаний без официального объявления перестал поставлять товары Россию. Производители опасаются санкций со стороны США.

Некоторые китайские компании прекратили поставки в Россию не объявляя об этом публично

Некоторые китайские компании прекратили поставки в Россию не объявляя об этом публично

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