Вице-премьер Новак заявил, что Россия нашла новых покупателей нефти

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в мае правительство рассчитывает на на увеличение добычи нефти по сравнению с апрелем. Его слова передает ТАСС.

«Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», — сказал Новак.

По его словам, Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателей, в том числе и в Азии.

Новак Добавил, что российские нефтедобывающие компании ищут новые логистические пути и новых покупателей.

Также рассматривается вопрос о ряде новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.

Ранее сообщалось, что ряд китайских компаний без официального объявления перестал поставлять товары Россию. Производители опасаются санкций со стороны США.