"Хитрые схемы" вывода средств лучше обходить стороной — это может быть мошенничеством

26 мая 2026, 22:09, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT рассказал о трех вариантах распоряжения пенсионными накоплениями: формирование накопительной пенсии, получение срочной выплаты и единовременной выплаты. Эти возможности становятся доступными при достижении пенсионного возраста, который был установлен в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Накопительная часть пенсии определяется на основании пенсионных накоплений и расчетного периода выплат и выплачивается пожизненно.

«Единовременную выплату можно получить, если сумма пенсионных накоплений равна или меньше расчетного значения, связанного с уровнем прожиточного минимума. С 2026 года этот уровень установлен на уровне 439 776 рублей. Если накопления превышают этот порог, выплачивается вся накопленная сумма единовременно», — добавил он.

Срочная выплата рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к числу месяцев (не менее 120), которые выбирает получатель. Она выплачивается в течение этого периода и прекращается по его завершении.

Балынин отметил, что иных законных способов распоряжения пенсионными накоплениями не предусмотрено. Также он предупредил о возможных случаях мошенничества, предлагающих альтернативные способы получения выплат.

Ранее в Госдуме предложили дать военным пенсионерам полную страховую пенсию по старости.