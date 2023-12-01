Эксперт объяснил, как ФНС будет наказывать блогеров

Выяснилось, что в регионе сейчас не идут налоговые проверки медийных личностей. Однако в краевом УФНС подтвердили – тема актуальна, а потому специалисты мониторят открытые источники

01 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская налоговая служба объяснила причины проверок блогеров. Как заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК, существует проблема быстрого роста.

"Ребята росли без понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией", – сказал он.Радиостанция Business FM Барнаул решила выяснить, как обстоят дела с блогерами Алтайского края и насколько законно они получают деньги. Как оказалось, в регионе сейчас не идут налоговые проверки медийных личностей. Однако в краевом УФНС подтвердили – тема актуальна, а потому специалисты мониторят открытые источники, чтобы выявлять нарушителей. Тему разъяснила замначальника отдела работы с налогоплательщиками Софья Боброва.

"Налоговая служба обращает внимание на аккаунты в социальных сетях с численностью более одной тысячи человек, которые получают доходы от своей деятельности в соцсетях или ином медиапространстве: блогеры, бизнес-тренеры, маркетологи и другие специалисты. В этом случае налоговая служба проверяет, зарегистрировано ли лицо в качестве налогоплательщика, какой у него заявлен вид деятельности и сумма задекларированных доходов. Сегодня в поле зрения налоговой края находятся три блогера с наиболее многочисленной аудиторией. Рисков занижения налоговой базы у них не выявлено", – отметил Егоров.Если нарушителя обнаружили – это еще не повод для проверки: сначала налоговая назначает встречу и разъясняет, что ему грозит за неуплату. По закону облагается налогом не само ведение блога, а доход от него – это любые деньги за продажу образовательных курсов, мерча, рекламных интеграций. Именно в этом случае блогинг перестает быть хобби и превращается в бизнес.

Чаще всего блогеры выбирают одну из трех его форм: это самозанятость, ИП или ООО. Иногда их совмещают между собой или с основным местом работы. Хотя есть исключения – должности, на которых нельзя зарабатывать на блоге: например, судьи, нотариусы, государственные и военнослужащие. Подробнее рассказала руководитель аутсорсинговой компании "1+1", председатель комитета по налогам Алтайского отделения общественной организации "Опора России" Ольга Сорокина.

Эксперт отметила, что российское налоговое законодательство достаточно гибкое, а значит, вариантов много.

"У нас блогеры могут быть самозанятыми. Это налог на профессиональный доход, наверное, самый такой "лайтовый" вариант для первых своих доходов. Можно работать без бухгалтера и всю деятельность осуществлять, налоги платить через приложение. И маркетинговые услуги, и обучающие курсы попадают под самозанятость. Но нужно понимать, что здесь ты не можешь иметь наемных сотрудников, и выручка ограничена. Если доходы превышают самозанятость, можно быть как ИП на патенте, можно совмещать ИП и самозанятость, можно находиться на упрощенной системе налогообложения", – заявила она.Конечный выбор зависит от блогерского продукта и оказываемых услуг, иной деятельности налогоплательщика, наличия сотрудников. Известная персона может рассчитывать на низкий налог – до %. Есть и более сложные схемы уплаты – например, некоторые алтайские блогеры релоцировались в Казахстан, но их доход все равно формируется в России. А что будет, если вести нелегальную деятельность?

Как отметила Сорокина, если нелегальный за пределами страны заработок будет выявлен – грозит штраф за осуществление незаконной предпринимательской деятельности и доначисление всех налогов. Штрафы до 20% от суммы составляют от предполагаемого дохода, который будет определять уже налоговая инспекция.

"Анализироваться будут какие-то движения по картам, поступления, или по расчетному счету; или та рекламная информация, которая размещена, позволит посчитать потенциальный доход. Плюс будут рассчитаны налоги. Но, к сожалению, когда предприниматель сам регистрируется, он имеет возможность выбрать наиболее оптимальный налоговый режим – а здесь может быть все по максимуму насчитано, по самой невыгодной схеме", – добавила она. По оценкам экспертов, для Алтайского края наиболее актуальна легализация бьюти-блогинга. Бровисты, визажисты, нейл-мастера находят клиентов именно в медиапространстве – то есть одновременно являются мини-блогерами и оказывают услуги в индустрии красоты. Для мастеров-одиночек подойдет самозанятость, а для имеющих штат – работа по патенту или УСН. Оформив такой статус, можно зарабатывать деньги и не бояться "санкций" от налоговой.