Кому из бюджетников Алтая поднимут зарплату в октябре 2023 года и на сколько?

Соответствующие деньги уже заложены в региональный бюджет

14 июля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края намерены проиндексировать зарплаты бюджетников с 1 октября 2023 года. Данные средства уже заложены в региональный бюджет. Объясняем, кто именно станет получать больше и на сколько.

Кому повысят зарплату?

Так, согласно майским указам президента РФ 2012 года, ежегодно увеличивается зарплата для отдельных категорий работников бюджетной сферы (учителя, врачи, медицинский персонал, педагоги дополнительного образования, работники культуры, социальные работники и др.). Рост ФОТ с 1 января 2023 года – на 8,7%, а с 1 октября 2023 года зарплаты повысят всем региональным бюджетникам.

И на сколько вырастут доходы?

Согласно плану властей, на 5,5%. Это позволит покрыть уровень инфляции в регионе.

А как вообще на Алтае растут зарплаты?

Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2023 года выросла на 22,2% и составили 41 673 рубля. В реальном выражении этот показатель увеличился на 14,3%. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.

В списке получающих самые высокие заработные платы в Алтайском крае – работники организаций железнодорожного и трубопроводного транспорта. Они получают в среднем около 75,8 и 73,4 тысяч рублей. Также высокий доход (73 тысячи рублей) имеют люди, занятые добычей полезных ископаемых.