Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

14 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аналитики сервиса SuperJob определили наиболее выгодные месяцы для планирования отпуска в 2026 году. Согласно исследованию, лучшим периодом станет июль, а наименее выгодными – январь и май, сообщает ТАСС.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно остается январь», – пояснил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Эксперт отметил, что в месяцы с меньшим количеством рабочих дней отпуск становится менее выгодным для сотрудников с окладной системой оплаты труда. Это связано с тем, что стоимость одного рабочего дня в такие периоды превышает размер среднедневного заработка, используемого для расчета отпускных.

Для оптимального планирования отпуска специалисты рекомендуют сравнивать ежедневный доход в конкретном месяце со средней дневной заработной платой. В месяцах, где эти показатели примерно равны или среднедневной заработок выше, использование отпуска будет финансово оправданным.

Остальные месяцы 2026 года характеризуются как средние по выгодности – отпуск в эти периоды не приведет к значительной финансовой потере для работников.