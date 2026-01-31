Эксперты рассказали, какое "оружие возмездия" могут использовать ВС РФ

Речь идет о нескольких военных комплексах и установках

Российская оборонная промышленность не перестает демонстрировать миру свои передовые разработки. Военный аналитик Юрий Кнутов поделился с aif.ru информацией о самых современных образцах вооружения, а также о проверенной временем военной технике, обеспечивающей обороноспособность государства.

На международной выставке вооружений World Defense Show 2026, проходящей в Саудовской Аравии, состоится первая официальная презентация новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Сарма". Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, данная система представляет собой серьезно модернизированный вариант известного "Торнадо". Ключевое отличие заключается в ракете увеличенной дальности, достигающей примерно 120 километров, при этом каждая из шести ракет обладает индивидуальным наведением на цель с использованием системы ГЛОНАСС.

Однако главное достоинство "Сармы" — ее комплексный характер. Установка способна в автоматическом режиме получать информацию о целях из различных внешних источников, включая беспилотники, командные пункты или центр управления батареи. Координаты вводятся непосредственно в ракету, что обеспечивает исключительную точность поражения. «Для уничтожения цели достаточно всего одной ракеты», — подчеркнул эксперт.

Последние случаи применения сверхзвуковых ракет Х-22 по целям в Киеве еще раз подтвердили их неуязвимость.

«Эти крылатые ракеты запускаются с большой высоты, от 20 до 40 километров. Большинство зенитных ракетных комплексов функционируют на высотах до 20 километров… Комплекс ПВО Patriot оказался неспособен им противостоять», — констатировал Кнутов.

Благодаря скорости, достигающей 4,5–5 Махов, и мощной боевой части Х-22 остается серьезным оружием, несмотря на то, что была создана много лет назад.