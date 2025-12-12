Эксперты Сбера обсудили, как искусственный интеллект меняет медицину

Сегодня акцент переходит с лечения болезней на их предупреждение

Искусственный интеллект / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

На международном форуме "Российская неделя здравоохранения – 2025" в МВЦ "Крокус Экспо" Сбер провел дискуссию "Врачи + ИИ: будущее, которое наступило". Эксперты обсудили, как искусственный интеллект входит в практику и помогает врачам, пациентам и всей системе здравоохранения.

От экспериментов к рабочему инструменту

Спикеры отметили, что медицина прошла этап проб с ИИ. Сейчас врачи используют цифровые решения как обычный рабочий инструмент – системы снимают часть рутины.

В обсуждении участвовали замдиректора Института цифрового биодизайна и искусственного интеллекта Сеченовского Университета Валерия Кузоватова, медицинский директор СберЗдоровья Владислав Мохамед Али, генеральный директор Национальной ассоциации медицинских информатиков, пользователей и разработчиков технологий искусственного интеллекта и базы медицинских знаний Борис Зингерман, заместитель генерального директора СберСтрахования Наталья Харина, а также директор лаборатории "Сильный ИИ в медицине" Института AIRI и профессор Сколтеха Дмитрий Дылов. Модератором выступил руководитель направления медицинских информационных продуктов индустрии здоровья Сбербанка Евгений Ночевкин.Борис Зингерман отметил, что формируется новая реальность: к врачу все чаще приходит пациент, который заранее пообщался с ИИ, прочитал рекомендации и пришел на прием с уже сложившимся мнением о диагнозе и лечении.

Валерия Кузоватова добавила, что связка "пациент + персональный цифровой ассистент" снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Владислав Мохамед Али рассказал, что команда сервиса сосредоточилась на двух задачах – облегчить рутинную работу врача и выстроить для пациента постоянную поддержку.

«AI-помощник не только помогает с ответами на медицинские вопросы, расшифровывает анализы, но и может мотивировать человека вести здоровый образ жизни», – уточнил эксперт.

По его словам, такие сервисы смещают акцент с лечения на регулярный контроль здоровья.

Четыре главных вектора развития

Валерия Кузоватова обозначила ключевые направления развития:

Переход от простой диагностики к прогнозной аналитике и предиктивной медицине, когда система заранее оценивает вероятность тех или иных состояний. Рост персонализированного подхода, при котором план лечения и дообследования выстраивают под конкретного человека. Внедрение автономных ИИ-агентов для массовых регламентированных процессов с контролируемым риском, например скрининга или заполнения стандартных форм. Создание сервисов для пациента. Такие решения вовлекают человека в заботу о собственном здоровье и превращают его из стороннего наблюдателя в активного участника этого процесса.

