Еще один аварийный дом снесли в Барнауле

Здание на Рылеева, 9, было построено 65 лет назад

30 ноября 2023, 17:13, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Железнодорожном районе Барнаула снесли многоквартирный дом по ул. Рылеева, 9.

Как сообщили в городской администрации, дом построили в 1958 году, в 2015-м его признали аварийным, а в июле 2023-го – расселили.

"Сейчас здание демонтировали", – подчеркнули в мэрии.

Всего на территории Железнодорожного района в этом году снесли 19 ветхих многоквартирных домов.

Ранее сообщили, что в России могут изменить порядок ремонта многоквартирных домов.