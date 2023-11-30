Еще один аварийный дом снесли в Барнауле
Здание на Рылеева, 9, было построено 65 лет назад
30 ноября 2023, 17:13, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Железнодорожном районе Барнаула снесли многоквартирный дом по ул. Рылеева, 9.
Как сообщили в городской администрации, дом построили в 1958 году, в 2015-м его признали аварийным, а в июле 2023-го – расселили.
"Сейчас здание демонтировали", – подчеркнули в мэрии.
Всего на территории Железнодорожного района в этом году снесли 19 ветхих многоквартирных домов.
Ранее сообщили, что в России могут изменить порядок ремонта многоквартирных домов.
21:13:31 30-11-2023
Восемь лет был аварийным и за него платили капремонт?