"Это как нанять мирового топ-менеджера". Как искусственный интеллект может помочь бизнесу
Разработчик платформы на основе искусственного интеллекта уверен, что такие технологии помогут компаниям выживать в кризис
27 мая 2026, 06:50, ИА Амител
До 70% малых компаний в России закрываются в первые пять лет работы, а уровень выживаемости бизнеса держится примерно на отметке 29%. Такие данные озвучили в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул во время разговора с основателем IT-компании AiTop System Виталием Гуменниковым. По его мнению, изменить ситуацию может искусственный интеллект. Разработчик уверен, что внедрение ИИ в бизнес-процессы поможет предпринимателям повысить эффективность и сократить число ошибок.
— Сегодня многие малые компании закрываются в первые пять лет. Может ли искусственный интеллект как-то повлиять на эту статистику?
— Это технический инструмент, который, как мы считаем, может дать возможность любому бизнесу повысить выживаемость, эффективность и получать гораздо большие результаты. Искусственный интеллект сейчас активно входит в жизнь людей, деловое сообщество и бизнес. По официальной статистике, благодаря цифровизации выживаемость бизнеса в Алтайском крае за последние четыре года уже выросла на 5–7%. Если с помощью ИИ мы сможем поднять этот показатель еще хотя бы на 5% в горизонте пяти лет, это будет большое количество сохраненных рабочих мест и налоговых поступлений.
— Простыми словами, что ваша система дает предпринимателю?
– Это обычная учетная система для бизнеса, усиленная искусственным интеллектом. Можно представить, что у предпринимателя появилась возможность нанять себе мирового топ-менеджера. Он помогает построить бизнес, используя знания, опыт и понимание мировых трендов. На старте предприниматель часто не может позволить себе маркетолога, рекламщика, юриста или даже бухгалтера. Искусственный интеллект способен закрыть многие из этих задач.
— Какие именно задачи он может решать?
— Бизнес-планирование, стратегическое планирование, конкурентный анализ, анализ цен, оценка рынка. Например, предприниматель может проверить: нужен ли вообще его продукт рынку, что происходит у конкурентов, какую стратегию выбрать. ИИ может подкинуть мысль, о которой человек сам даже не думал.
— На каких моделях работает система?
— Мы используем разные языковые модели: Perplexity, Yandex Cloud, DeepSeek. Система спроектирована так, что можно подключать разные модели, отключать их или заменять. DeepSeek хорошо работает с аналитикой, цифрами и большими объемами данных. Perplexity — это стратег. Yandex Cloud дает качественное голосовое распознавание и голосовой ввод.
— Есть ощущение, что ИИ может все. А слабые места есть?
— Возможности действительно огромные. Представьте, что все мировые мозги загрузили в одно место. Но важно научиться правильно этим пользоваться. ИИ нужно подробно познакомить с собой и своим бизнесом. Чем лучше он понимает человека, его цели, особенности, привычки и ограничения, тем точнее предлагает решения.
— Как вы продвигаете проект?
— У нас уже есть патент на программное обеспечение, подана заявка на патент на изобретение. Мы заявляемся на федеральные конкурсы, работаем с предпринимательскими объединениями, "Опорой России", управлением по поддержке предпринимательства и центром "Мой бизнес". Сейчас важно не просто рекламировать продукт, а объяснять предпринимателям, как именно с ним работать.
— Каким вы видите бизнес к 2030 году?
— К 2030 году использование искусственного интеллекта будет таким же обычным, как использование браузера или интернета сегодня. Деловое сообщество, управленческие структуры, администрирование — все будут этим пользоваться. Но ИИ остается инструментом. Человек дает задачу, корректирует результат и принимает решение. Искусственный интеллект помогает быстрее, точнее и результативнее достигать целей.
08:55:58 27-05-2026
Кто ответственность за действия несет?
Надо внедрять.
09:08:04 27-05-2026
давно уже пользуюсь, некоторые в шоке от результатов)
09:57:50 27-05-2026
Никак искусственный интеллект не поможет бизнесу. Потому что у него не хватит интеллекта прорабатывать схемы вывода, воровства,обхода налогов и отмывания денег. Талантов и изобретательности делать деньги в нем не заложено. Как в наших должниках например. Именно поэтому в строительстве дорог никогда не использовали. Не используют. И не будут использовать искусственный интеллект!!!
10:01:57 27-05-2026
Ну а тем временем крупные мировые компании потихоньку отказываются от ИИ, оказалось повсеместное внедрение слишком дорого по сравнению с человеком.
Microsoft отменила лицензии на Claude Code для инженеров и вернулась к GitHub Copilot CLI из-за высоких затрат на токены
В Nvidia признали, что стоимость вычислений для ИИ уже превышает зарплаты сотрудников
Uber израсходовала годовой AI-бюджет за 4 месяца: 84% инженеров активно использовали Claude, сжигая до $2000 в месяц на одного специалиста
11:00:30 27-05-2026
Я что-то подзабыл, напомните - сколько (в процентах) уже ИИ-пузырей лопнуло?
11:27:11 27-05-2026
Как раз на днях "щупал" DeepSeek на предмет анализа производительности SQL-кода (в чем, как он сам утверждает, он эксперт). Часа два потратил на описание ему условий и нюансов исполнения кода, технических подробностей о среде исполнения и т.п. Так вот, в результате он выдал мне "оптимизированный код" в котором используется недопустимые инструкции (на минуточку! - тупо ошибки синтаксиса). Но самое прелестное: когда ему было указано, что предложенное им решение даже синтаксически недопустимо и приперли к стенке, он заявил - ну да, я ошибся (типо "ачетакова?"). Действительно - "менеджер мирового уровня".
14:43:45 27-05-2026
Есть такие публикации:
«А король-то голый»: почему ведущие мировые корпорации отказываются от использования ИИ…
Это было ожидаемо и давно прогнозировалось в т.ч. и такими «идиотами», как я. Мы говорили, что «коммерческий выхлоп» от использования ИИ переоценен. Что даже технология интересна и она, конечно, найдет себя в мире, но то инвестиционное безумие, которое вокруг нее создано не закончится ничем хорошим.
И вот пришло время подводить первые итоги 2026 года. Года, когда ИИ начал «в промышленных масштабах» использоваться крупными корпорациями для улучшения своих производственных показателей (читай производительности труда).
И тут вдруг неожиданно (для тех, кто верил в бесконечный рост ИИ, как будущего человечества) прояснились очень важные моменты.
Во-первых, это безумно дорого. А во-вторых, это экономически нецелесообразно.
Например, компания Microsoft издала внутренний приказ по корпорации, что с 1 июля она аннулирует большинство лицензий Claude Code от Anthropic. Который сама же и продвигала и в который сама же вкладывалась. Причина – безумные счета, которые начали им приходить. Так как любое обращение к ИИ оплачивается, а сотрудники начали делать это настолько часто, что экономический «выхлоп» от этого стал резко отрицательным.
И то же самое произошло и с Uber. Который истратил все свои плановые годовые бюджеты на использование ИИ всего за четыре месяца.
А один из руководителей Nvidia Брайан Катазаро (который отвечает в корпорации за прикладное использование ИИ) «вдруг для себя обнаружил», что взлелеиваемый их корпорацией продукт не только не окупает расходов на сотрудников (которые тот освобождает), а заметно их превышает. То есть ИИ ничего не экономит, а наоборот сжирает ресурсы.
И отсюда все чаще и чаще руководители разных корпораций начинают задавать вопрос – «а верно ли утверждение, что ИИ сокращает затраты»? Потому что опыт его эксплуатации показывает, что это не так. Более того, уже выяснилось, что внедрение ИИ просто заменяет одни расходы другими. Причем гораздо более крупными.
При этом, я как и ранее утверждаю, что ИИ себя в будущем точно найдет. Вернее уже нашел. И многое из-за этого в мире изменится. Но все будет совершенно не так, как это описывают разработчики, пытаясь выудить на свои проекты деньги у доверчивых «инвесторов».
Кстати, это в чем-то напоминает компьютеризацию в 1970-90х. Там также предполагалось, что компьютеры заменят человека во многом связанным с интеллектуальной работой. Но не вышло. И тем не менее они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что представить ее без них