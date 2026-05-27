"Это как нанять мирового топ-менеджера". Как искусственный интеллект может помочь бизнесу

Разработчик платформы на основе искусственного интеллекта уверен, что такие технологии помогут компаниям выживать в кризис

27 мая 2026, 06:50, ИА Амител

Виталий Гуменников в эфире / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

До 70% малых компаний в России закрываются в первые пять лет работы, а уровень выживаемости бизнеса держится примерно на отметке 29%. Такие данные озвучили в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул во время разговора с основателем IT-компании AiTop System Виталием Гуменниковым. По его мнению, изменить ситуацию может искусственный интеллект. Разработчик уверен, что внедрение ИИ в бизнес-процессы поможет предпринимателям повысить эффективность и сократить число ошибок.

— Сегодня многие малые компании закрываются в первые пять лет. Может ли искусственный интеллект как-то повлиять на эту статистику?

— Это технический инструмент, который, как мы считаем, может дать возможность любому бизнесу повысить выживаемость, эффективность и получать гораздо большие результаты. Искусственный интеллект сейчас активно входит в жизнь людей, деловое сообщество и бизнес. По официальной статистике, благодаря цифровизации выживаемость бизнеса в Алтайском крае за последние четыре года уже выросла на 5–7%. Если с помощью ИИ мы сможем поднять этот показатель еще хотя бы на 5% в горизонте пяти лет, это будет большое количество сохраненных рабочих мест и налоговых поступлений.

— Простыми словами, что ваша система дает предпринимателю?

– Это обычная учетная система для бизнеса, усиленная искусственным интеллектом. Можно представить, что у предпринимателя появилась возможность нанять себе мирового топ-менеджера. Он помогает построить бизнес, используя знания, опыт и понимание мировых трендов. На старте предприниматель часто не может позволить себе маркетолога, рекламщика, юриста или даже бухгалтера. Искусственный интеллект способен закрыть многие из этих задач.

— Какие именно задачи он может решать?

— Бизнес-планирование, стратегическое планирование, конкурентный анализ, анализ цен, оценка рынка. Например, предприниматель может проверить: нужен ли вообще его продукт рынку, что происходит у конкурентов, какую стратегию выбрать. ИИ может подкинуть мысль, о которой человек сам даже не думал.

— На каких моделях работает система?

— Мы используем разные языковые модели: Perplexity, Yandex Cloud, DeepSeek. Система спроектирована так, что можно подключать разные модели, отключать их или заменять. DeepSeek хорошо работает с аналитикой, цифрами и большими объемами данных. Perplexity — это стратег. Yandex Cloud дает качественное голосовое распознавание и голосовой ввод.

— Есть ощущение, что ИИ может все. А слабые места есть?

— Возможности действительно огромные. Представьте, что все мировые мозги загрузили в одно место. Но важно научиться правильно этим пользоваться. ИИ нужно подробно познакомить с собой и своим бизнесом. Чем лучше он понимает человека, его цели, особенности, привычки и ограничения, тем точнее предлагает решения.

— Как вы продвигаете проект?

— У нас уже есть патент на программное обеспечение, подана заявка на патент на изобретение. Мы заявляемся на федеральные конкурсы, работаем с предпринимательскими объединениями, "Опорой России", управлением по поддержке предпринимательства и центром "Мой бизнес". Сейчас важно не просто рекламировать продукт, а объяснять предпринимателям, как именно с ним работать.

— Каким вы видите бизнес к 2030 году?

— К 2030 году использование искусственного интеллекта будет таким же обычным, как использование браузера или интернета сегодня. Деловое сообщество, управленческие структуры, администрирование — все будут этим пользоваться. Но ИИ остается инструментом. Человек дает задачу, корректирует результат и принимает решение. Искусственный интеллект помогает быстрее, точнее и результативнее достигать целей.