Это "Спарта". Власти пока не планируют ремонтировать стадион "Спарта" в Рубцовске

По словам министра спорта региона Максима Рябцева, денег на это пока нет

24 февраля 2023, 06:31, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Министерство спорта Алтайского края не планирует в 2023 году начинать работы по восстановлению знаменитого стадиона "Спарта" в Рубцовске. Об этом 21 февраля в ходе правительственного часа заявил глава ведомства Максим Рябцев.

Почему не планируют ремонтировать "Спарту"?

Рассказывая депутатам АКЗС о планах ведомства на ближайший год, касающихся строек, министр пояснил, что реконструкция "Спарты" не стоит в плане. Когда начнутся работы – неизвестно. Дело в том, пояснил Максим Рябцев, средства на работы пока не заложены в краевой бюджет.

А что известно вообще о стадионе "Спарта"?

"Спарта" является одним из самых центральных стадионов Рубцовска в советское время. Однако уже много лет он заброшен. Площадь стадиона – 8,5 га: футбольное поле, хоккейная коробка, площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса, бадминтона, городков. Всё это раньше было в ведении Рубцовского завода запчастей, а теперь собственность городской спортивной школы. При этом многие горожане регулярно занимаются физкультурой на разрушенном объекте: пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой на беговой дорожке, которая находится в таком же состоянии, как баскетбольная площадка. Остальные спортивные объекты тоже выглядят плачевно.

Жители Рубцовска уже много лет просят городские и краевые власти восстановить объект. Однако всё упирается в отсутствие средств. Мэр города Дмитрий Фельдман заявлял, что в 2021 году администрация подготовила проектно-сметную документацию реконструкции стадиона. Решение о выделении средств на ремонт объекта находится в ведении Минфина края. Однако там, судя по всему, пока не одобрили восстановление "Спарты".