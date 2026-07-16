ФАС попросила торговые сети контролировать цены на товары к школе перед 1 сентября

Торговым сетям предложили самостоятельно учитывать социальную значимость периода подготовки к новому учебному году

16 июля 2026, 16:45, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупным торговым сетям с рекомендацией контролировать цены на товары для школьников перед началом учебного года. Ведомство попросило компании соблюдать принципы добросовестного поведения и не допускать необоснованного роста стоимости наиболее востребованных товаров.

Как сообщает "Shot Проверка", письма ФАС получили крупнейшие представители розничной торговли, среди которых Х5, "Детский мир", "Читай-город", "Леонардо", "Офисмаг", "Комус", Metro, "Лента", "Ашан", "О’кей", "Магнит", "ВкусВилл", "М.Видео", "Ситилинк", DNS и другие компании.

Речь идет о товарах, которые традиционно пользуются повышенным спросом в конце лета перед началом учебного года. В список вошли школьная форма, канцелярские принадлежности, техника и другие необходимые для учебы товары.

В антимонопольной службе напомнили торговым организациям о необходимости придерживаться ответственного подхода при формировании цен в период сезонного спроса. По мнению ведомства, это поможет избежать дополнительной нагрузки на семьи с детьми во время подготовки к 1 сентября.

В ФАС также отметили, что похожие добровольные ограничения уже действовали ранее. С 2023 года участие в таких инициативах принимали, в частности, "Детский мир", "Комус", "М.Видео", "Ситилинк" и DNS. По оценке службы, такие меры позволили сделать школьный ассортимент более доступным для покупателей.

При этом обращение ФАС носит рекомендательный характер: ведомство не вводило обязательное регулирование цен на школьные товары. Торговым сетям предложили самостоятельно учитывать социальную значимость периода подготовки к новому учебному году и не допускать необоснованного увеличения стоимости востребованных позиций.