ФАС попросила торговые сети контролировать цены на товары к школе перед 1 сентября
Торговым сетям предложили самостоятельно учитывать социальную значимость периода подготовки к новому учебному году
16 июля 2026, 16:45, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупным торговым сетям с рекомендацией контролировать цены на товары для школьников перед началом учебного года. Ведомство попросило компании соблюдать принципы добросовестного поведения и не допускать необоснованного роста стоимости наиболее востребованных товаров.
Как сообщает "Shot Проверка", письма ФАС получили крупнейшие представители розничной торговли, среди которых Х5, "Детский мир", "Читай-город", "Леонардо", "Офисмаг", "Комус", Metro, "Лента", "Ашан", "О’кей", "Магнит", "ВкусВилл", "М.Видео", "Ситилинк", DNS и другие компании.
Речь идет о товарах, которые традиционно пользуются повышенным спросом в конце лета перед началом учебного года. В список вошли школьная форма, канцелярские принадлежности, техника и другие необходимые для учебы товары.
В антимонопольной службе напомнили торговым организациям о необходимости придерживаться ответственного подхода при формировании цен в период сезонного спроса. По мнению ведомства, это поможет избежать дополнительной нагрузки на семьи с детьми во время подготовки к 1 сентября.
В ФАС также отметили, что похожие добровольные ограничения уже действовали ранее. С 2023 года участие в таких инициативах принимали, в частности, "Детский мир", "Комус", "М.Видео", "Ситилинк" и DNS. По оценке службы, такие меры позволили сделать школьный ассортимент более доступным для покупателей.
При этом обращение ФАС носит рекомендательный характер: ведомство не вводило обязательное регулирование цен на школьные товары. Торговым сетям предложили самостоятельно учитывать социальную значимость периода подготовки к новому учебному году и не допускать необоснованного увеличения стоимости востребованных позиций.
18:03:57 16-07-2026
А после!
18:17:22 16-07-2026
ФАС попросила торговые сети контролировать цены на товары к школе перед 1 сентября
А поклониться и подползти на коленях к ним не надо? Может, завернут губы хоть чуть-чуть.
19:47:15 16-07-2026
То есть фас тупо попросила ТЦ выполнять ее работу?
23:33:32 16-07-2026
«Контролировать» это как? Смотреть, что бы ценники соответствовали цене? Или у тц какие-то новые полномочия? Как уже надоело это сотрясение воздуха…
09:26:14 17-07-2026
К Новому году на елки попросите а к 8 марта на тюльпаны, к пасхе на яйца, бензин всегда, ну пожалуйста)