Фильмы про Шурика, Простоквашино и царя Салтана покажут в Берлине
ТНТ и Русский дом в Германии подготовили серию показов российского семейного кино
26 мая 2026, 19:25, ИА Амител
Телеканал ТНТ совместно с Русским домом в Берлине проведет серию показов российских семейных фильмов для зрителей в Германии. В программу вошли новые проекты последних лет, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Простоквашино", "Алиса в Стране чудес" и "Невероятные приключения Шурика". Показы станут частью культурной программы Русского дома в Берлине, который занимается поддержкой русскоязычной аудитории и знакомством зарубежных зрителей с современной российской культурой. В центре регулярно проходят концерты, лекции, выставки, театральные постановки и кинопоказы.
Первым покажут "Сказку о царе Салтане"
Первым специальным событием станет показ фильма "Сказка о царе Салтане", который приурочат ко Дню русского языка 6 июня. Картина режиссера Сарика Андреасяна стала новой экранизацией произведения Александра Пушкина. Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.
Осенью в Берлине также планируют показать семейный мюзикл "Алиса в Стране чудес" Юрия Хмельницкого. Показ назначен на 12 ноября. В фильме снялись Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и Паулина Андреева.
"Простоквашино" и Шурик
24 ноября зрителям представят фильм "Простоквашино" — современную версию истории Эдуарда Успенского о Дяде Федоре. В проекте снялись Роман Панков, Лиза Моряк, Павел Прилучный и Иван Охлобыстин. Голоса анимационным персонажам подарили Павел Деревянко, Дарья Блохина и Антон Табаков.
Еще одним событием станет показ "Невероятных приключений Шурика", который пройдет 15 декабря. Фильм Миши Семичева и Романа Кима представляет собой новогодний мегамикс из кино, музыки, клипов и мемов разных поколений. В главных ролях — Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.
"Современное российское кино без предубеждений"
Директор Русского дома в Берлине Светлана Некрасова отметила, что такие показы помогают соотечественникам сохранять связь с русской культурой, а немецкой аудитории — знакомиться с современным российским кино.
Генеральный продюсер ТНТ Тина Канделаки заявила, что создателям было важно сделать фильмы не "музейным обращением к знакомым сюжетам", а современным и понятным кино для широкой аудитории. В свою очередь, генеральный продюсер канала Аркадий Водахов отметил, что семейное кино стало одним из ключевых направлений для ТНТ, а интерес к этим проектам за рубежом показывает востребованность российского контента за пределами страны.
20:26:27 26-05-2026
В качестве психологической атаки или это ответные санкции? Как-то слишком жестоко. Бесчеловечно даже 🤣
00:17:54 27-05-2026
Хоть бы не позорились
11:19:03 27-05-2026
Юс (00:17:54 27-05-2026) Хоть бы не позорились... Это не позор, это психологическая атака!
11:18:36 27-05-2026
Так им! Они это заслужили!!!
16:51:07 27-05-2026
Ничо, авторы наминусовали))) видимо фанаты ремейков