Фильмы про Шурика, Простоквашино и царя Салтана покажут в Берлине

ТНТ и Русский дом в Германии подготовили серию показов российского семейного кино

26 мая 2026, 19:25, ИА Амител

Кадр из фильма "Простоквашино"

Телеканал ТНТ совместно с Русским домом в Берлине проведет серию показов российских семейных фильмов для зрителей в Германии. В программу вошли новые проекты последних лет, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Простоквашино", "Алиса в Стране чудес" и "Невероятные приключения Шурика". Показы станут частью культурной программы Русского дома в Берлине, который занимается поддержкой русскоязычной аудитории и знакомством зарубежных зрителей с современной российской культурой. В центре регулярно проходят концерты, лекции, выставки, театральные постановки и кинопоказы.

Первым покажут "Сказку о царе Салтане"

Первым специальным событием станет показ фильма "Сказка о царе Салтане", который приурочат ко Дню русского языка 6 июня. Картина режиссера Сарика Андреасяна стала новой экранизацией произведения Александра Пушкина. Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.

Осенью в Берлине также планируют показать семейный мюзикл "Алиса в Стране чудес" Юрия Хмельницкого. Показ назначен на 12 ноября. В фильме снялись Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и Паулина Андреева.

"Простоквашино" и Шурик

24 ноября зрителям представят фильм "Простоквашино" — современную версию истории Эдуарда Успенского о Дяде Федоре. В проекте снялись Роман Панков, Лиза Моряк, Павел Прилучный и Иван Охлобыстин. Голоса анимационным персонажам подарили Павел Деревянко, Дарья Блохина и Антон Табаков.

Еще одним событием станет показ "Невероятных приключений Шурика", который пройдет 15 декабря. Фильм Миши Семичева и Романа Кима представляет собой новогодний мегамикс из кино, музыки, клипов и мемов разных поколений. В главных ролях — Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.

"Современное российское кино без предубеждений"

Директор Русского дома в Берлине Светлана Некрасова отметила, что такие показы помогают соотечественникам сохранять связь с русской культурой, а немецкой аудитории — знакомиться с современным российским кино.

Генеральный продюсер ТНТ Тина Канделаки заявила, что создателям было важно сделать фильмы не "музейным обращением к знакомым сюжетам", а современным и понятным кино для широкой аудитории. В свою очередь, генеральный продюсер канала Аркадий Водахов отметил, что семейное кино стало одним из ключевых направлений для ТНТ, а интерес к этим проектам за рубежом показывает востребованность российского контента за пределами страны.