Мероприятие собрало участников из 27 регионов для обмена опытом, обучения и развития медицинского добровольчества

11 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Форум волонтеров-медиков / Фото: пресс-служба "Единой России"

В столице Алтайского края с 9 по 12 октября проходит окружной форум волонтеров-медиков "Сообщество ВМ". Участие в нем принимают 150 человек из 27 регионов Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Мероприятие организовали в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Главной площадкой форума стал Алтайский государственный медицинский университет.

«В Алтайском крае движение волонтеров-медиков заявило о себе в период пандемии. В 2020 году появился кол-центр, который прежде всего ставил задачу помочь тем, кто столкнулся с ковидом и не мог выйти из дома. Кого-то надо было обеспечить продуктами, кого-то – лекарствами, и волонтеры с этим успешно справлялись. Позже вы пошли в поликлиники и госпитали, помогали, заменяли профессиональных медиков. Добровольцы внесли неоценимый вклад в сохранение жизней земляков в условиях пандемии», – отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" и председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

По его словам, главная задача на сегодня – решение кадровой проблемы. Политик уверен, что волонтеры-медики могут привлекать молодежь в эту сферу, позиционировать такой важный труд врача и проводит работу по профориентации.

Форум с концепцией "Команда создает Движение" стал местом обмена опытом и повышения компетенций координаторов и руководителей региональных отделений "Волонтеров-медиков". В ходе работы участники обсудили актуальные проблемы медицинского добровольчества, поделились практическими кейсами и наладили профессиональные связи, способствующие развитию движения. Добавим, что в движение "Волонтеры-медики" входит более 200 тысяч добровольцев по всей стране, среди которых свыше семи тысяч – представители Алтайского края.

«Форум – это не просто встреча, а возможность создать устойчивую сеть волонтеров, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга. Мы стремимся сохранить традиции медицинского добровольчества и передать их будущим поколениям», – сказала региональный координатор Всероссийского движения волонтеров в здравоохранении, депутат АКЗС и председатель общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее" в Алтайском крае Анна Ведлер.

Участие в форуме также приняли министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, глава комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко и председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко.

В рамках форума состоялась панельная сессия, а также образовательные сессии, мастер-классы и культурные мероприятия, которые позволяют участникам получить новые знания и укрепить командное взаимодействие.

Организовали мероприятие управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ "Краевой дворец молодежи" и Алтайское региональное отделение "Волонтеров-медиков". Партнерами стали Министерство здравоохранения края и медицинский университет.