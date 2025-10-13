Гипермаркет "Знак" запустил в Барнауле акцию "Путь выгодного ремонта"
Покупатели получат скидку 10% на несколько групп товаров
Ремонт – это квест. Но почему бы не сделать его увлекательным и выгодным? Всю осень в гипермаркете "Знак" в Барнауле действует акция "Путь выгодного ремонта". Здесь не просто продают товары для дома, а помогают пройти весь путь с максимальной экономией.
В чем суть акции?
В "Знаке" для покупателей разработали несколько шагов – разбили ремонт на логические этапы:
- шаг 1 – сантехника;
- шаг 2 – керамогранит и керамическая плитка;
- шаг 3 – напольные покрытия и двери;
- шаг 4 – обои;
- шаг 5 – светильники.
Купили товар в одной категории – автоматически получаете скидку 10% на следующий этап. Причем вы сами выбираете, с чего начать свой путь. Начинаете с напольных покрытий? Отлично! Ваша скидка на обои уже ждет вас. Чем дальше вы продвигаетесь по пути ремонта, тем больше экономите.
В какие сроки проходит акция?
Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2025 года.
"Знак" – надежный проводник в мире ремонта, который дает возможность сэкономить.
Подробности акции уточняйте у сотрудников гипермаркета "Знак".
Гипермаркет "Знак"
Барнаул, пр. Строителей, 92
Сайт
