Госдума согласна. Россиян обяжут чипировать и ставить на учет домашних животных
Парламентарии убеждены, что обязательная маркировка упростит поиск пропавших питомцев
15 января 2026, 14:15, ИА Амител
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об обязательной маркировке отдельных видов домашних животных.
Как передает корреспондент РИА Новости, документ внесен в ГД межфракционной группой депутатов 29 сентября 2025 года и уже получил поддержку правительства РФ при условии доработки ряда замечаний.
Суть инициативы – ввести в России обязательную маркировку питомцев. Для этого предлагается использовать ошейники, бирки или микрочипы. По замыслу авторов законопроекта, такая регистрация существенно упростит поиск пропавших животных, а также позволит отслеживать случаи, когда хозяева безответственно бросают их на улице.
При этом у владельцев остается свобода выбора. Тип средства маркирования они смогут определить самостоятельно. Однако решение должно укладываться в рамки ветеринарных правил, утвержденных уполномоченным федеральным органом.
Законопроект также наделяет кабинет министров РФ рядом важных полномочий. В частности, кабмин сможет утверждать перечень видов домашних животных, подлежащих учету и маркировке, устанавливать порядок такого учета, а также определять требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.
Отмечается, что инициатива направлена не только на повышение ответственности владельцев, но и на создание прозрачной системы учета домашних животных в стране.
Ранее Госдума предложила создать фотобанк для потерявшихся домашних животных на "Госуслугах". Система будет автоматически сравнивать фото найденных питомцев с базой данных потерявшихся.
14:21:52 15-01-2026
О куда замахнулись) Народ начнёт повально от котов избавляться, а это уменьшит заражение токсоплазмозом. А это уже, кто знает, тот знает...
10:00:55 16-01-2026
Гость (14:21:52 15-01-2026) О куда замахнулись) Народ начнёт повально от котов избавлять... Ты сам то понял, что написал ?
14:27:25 15-01-2026
Ошейник? Бирка?.. Они рехнулись, что ли? Ошейник сняли, бирку сняли - и все, как ты кого искать будешь? Что животное, что его хозяина. А еще, на минуточку, нужна единая база, а не у каждой лечебницы\поселка своя. И кто ее создавать будет?
14:29:58 15-01-2026
Токсоплазма отягощает течение многих болезней. Даже вызывает рост дтп.
14:45:52 15-01-2026
Заставили чипировать собаку под угрозой проверки и штрафа. Соседи не чипировали и ни кто к ним не пришол и не оштрафовал. Но какую то денежку собрали. А нечипированные как бегали по улице, так и бегают
18:33:55 15-01-2026
Гость (14:45:52 15-01-2026) Заставили чипировать собаку под угрозой проверки и штрафа. С... Может, к соседу завтра придут)))
Если серьёзно, вы гражданин, выполняющий законы своей страны, а сосед неизвестно кто.
09:23:43 16-01-2026
Гость (14:45:52 15-01-2026) Заставили чипировать собаку под угрозой проверки и штрафа. С...
Сколько стоит чипирование?
15:23:24 15-01-2026
И как я буду своего хомяка чипировать?
18:36:13 15-01-2026
Стас Пле (15:23:24 15-01-2026) И как я буду своего хомяка чипировать?... молча. скрипя зубами.
15:35:46 15-01-2026
А разве кошка или кот могут потеряться?) покорми раз бездомного кота около дома, он к тебе будет приходить каждый день, как на работу))
18:37:56 15-01-2026
Гость (15:35:46 15-01-2026) А разве кошка или кот могут потеряться?) покорми раз бездом... А то мало объявлений - помогите! Котейко потерялся!/Найден кот, чей?
16:24:35 15-01-2026
Может, депутатов самих чиповать надо? Похоже, потерялись они в реальности...
16:42:13 15-01-2026
интересно а попугайчиков и канареек тоже чипировать надо? чип в клюв заталкивать?
19:06:32 15-01-2026
Очередной сбор денег - 1 чип ~ 3круб. Вот и посчитайте...
10:54:21 16-01-2026
Гость (19:06:32 15-01-2026) Очередной сбор денег - 1 чип ~ 3круб. Вот и посчитайте...... Ой брешешь!
07:39:50 16-01-2026
Бирки и ошейники снимаются, чипы мигрируют и теряются под кожей. Для кошек это вообще лишний риск саркому заполучить. А данные незащищенные будут уплывать мошенникам или еще куда...Достали со своими тупыми неработающими и портящими жизнь простому люду законами