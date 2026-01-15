Госдума согласна. Россиян обяжут чипировать и ставить на учет домашних животных

Парламентарии убеждены, что обязательная маркировка упростит поиск пропавших питомцев

15 января 2026, 14:15, ИА Амител

Домашние животные / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об обязательной маркировке отдельных видов домашних животных.

Как передает корреспондент РИА Новости, документ внесен в ГД межфракционной группой депутатов 29 сентября 2025 года и уже получил поддержку правительства РФ при условии доработки ряда замечаний.

Суть инициативы – ввести в России обязательную маркировку питомцев. Для этого предлагается использовать ошейники, бирки или микрочипы. По замыслу авторов законопроекта, такая регистрация существенно упростит поиск пропавших животных, а также позволит отслеживать случаи, когда хозяева безответственно бросают их на улице.

При этом у владельцев остается свобода выбора. Тип средства маркирования они смогут определить самостоятельно. Однако решение должно укладываться в рамки ветеринарных правил, утвержденных уполномоченным федеральным органом.

Законопроект также наделяет кабинет министров РФ рядом важных полномочий. В частности, кабмин сможет утверждать перечень видов домашних животных, подлежащих учету и маркировке, устанавливать порядок такого учета, а также определять требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.

Отмечается, что инициатива направлена не только на повышение ответственности владельцев, но и на создание прозрачной системы учета домашних животных в стране.

Ранее Госдума предложила создать фотобанк для потерявшихся домашних животных на "Госуслугах". Система будет автоматически сравнивать фото найденных питомцев с базой данных потерявшихся.