Какие дороги построили и отремонтировали на Алтае в 2022 году. Инфографика

Дорожный ремонт 2022 года официально завершился в Алтайском крае. Общий дорожный фонд в регионе составил 16,4 миллиарда рублей, всего на данную отрасль в этом году направили 22,7 миллиарда рублей. Благодаря этим деньгам удалось отремонтировать и построить сотни километров дорог.

О том, как ремонтировали дороги в регионе в этом году, смотрите в нашей подробной инфографике.