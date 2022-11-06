Какие дороги построили и отремонтировали на Алтае в 2022 году. Инфографика
В общей сложности на работы потратили около 22,7 миллиарда рублей
7 ноября 2022, 06:22, Вячеслав Кондаков
Дорожный ремонт 2022 года официально завершился в Алтайском крае. Общий дорожный фонд в регионе составил 16,4 миллиарда рублей, всего на данную отрасль в этом году направили 22,7 миллиарда рублей. Благодаря этим деньгам удалось отремонтировать и построить сотни километров дорог.
О том, как ремонтировали дороги в регионе в этом году, смотрите в нашей подробной инфографике.
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