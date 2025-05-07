Иностранный бизнес наращивает активность в России

Заявок на регистрацию товарных знаков даже больше, чем до санкций

07 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Китайский бизнесмен / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В 2024 году активность иностранных компаний на российском рынке интеллектуальной собственности значительно возросла – число заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент от нерезидентов достигло 11,8 тысячи, что на 18% превышает показатели досанкционного 2021 года. Такие данные приводит исследование ВТБ и компании "Онлайн Патент".

Аналитики изучили обращения иностранных юридических и физических лиц за последние пять лет. Всего с 2019 по 2024 год было подано около 50 тысяч заявок. На фоне геополитических изменений 2022 года активность бизнеса за рубежом краткосрочно снизилась – количество заявок упало на четверть по сравнению с 2021 годом, составив 7,6 тысячи. Однако уже к 2024 году рынок не только восстановился, но и продемонстрировал рост.

Чаще всего за регистрацией обращаются компании из Китая, Белоруссии, а также новые участники, ранее не оформлявшие товарные знаки в России, в частности, из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Развитие российского рынка открывает новые возможности для иностранных компаний, особенно из стран Азии и СНГ. Они активно регистрируют бренды, стремятся закрепиться в освободившихся нишах и нарастить свое присутствие в перспективных секторах экономики", – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.Он также подчеркнул, что параллельно растет интерес со стороны российских компаний к регистрации собственных товарных знаков – в первом квартале 2025 года число заявок через сервис ВТБ увеличилось на 28%.

Статистика за пятилетний период показывает, что каждая десятая заявка от иностранных компаний приходится на сферу электроники. Также высока доля заявок в сегментах оптовой и розничной торговли (8%), косметики (7%), модной индустрии и фармацевтики (по 6%).

"Несмотря на санкции, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку не ослабевает и даже растет. Многие зарубежные компании наращивают активность, чтобы занять ниши, освободившиеся после ухода конкурентов. А некоторые готовят почву для возвращения – регистрируют товарные знаки, чтобы в будущем иметь возможность быстро возобновить деятельность в России", – добавила генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.

Наиболее ощутимый рост активности продемонстрировали китайские компании: с 2022 по 2024 год они подали вдвое больше заявок на регистрацию товарных знаков, чем за предыдущие два года. Существенно расширили свое присутствие и белорусские компании, число заявок от них также удвоилось.