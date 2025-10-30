История любви без границ. На телеканале Dомашний выходит мелодрама "На разных берегах"

Премьера романтической драмы с Анастасией Грибулиной и Рустамом Джабраиловым – 31 октября

Кадр из мелодрамы "На разных берегах" / Фото: АО "Новый Канал"

Осень – время для теплых историй о чувствах, которые способны преодолеть любые испытания. 31 октября 2025 года зрители телеканала Dомашний увидят премьеру новой мелодрамы "На разных берегах" – историю о любви, прошедшей через боль, предательство и расстояние. Главные роли в фильме исполнили Анастасия Грибулина и Рустам Джабраилов.

О чем сюжет?

Соня – героиня Анастасии Грибулиной – переживает предательство: накануне свадьбы жених разрывает помолвку. Чтобы забыться и прийти в себя, девушка отправляется с подругой в Турцию. Там она знакомится с владельцем отеля по имени Дениз, которого играет Рустам Джабраилов.

Поначалу Соня не воспринимает его ухаживания всерьез, но настойчивость и искренность мужчины постепенно растапливают лед в ее сердце. Между героями вспыхивает любовь, и вскоре они женятся. Их счастье длится недолго – спустя год Турцию сотрясает землетрясение. Дениз открывает центр помощи пострадавшим, где сталкивается с девушкой по имени Джемре, когда-то обещанной ему в жены. Она решает воспользоваться ситуацией, чтобы разрушить его брак и отомстить.

Из-за коварных интриг Соня возвращается в Россию, но ни она, ни Дениз не могут забыть друг друга. Мужчина отправляется за любимой, чтобы доказать, что настоящие чувства сильнее обстоятельств и расстояния.

Кадр из мелодрамы "На разных берегах" / Фото: АО "Новый Канал"

Кто снимается?

Главные роли в мелодраме исполнили Анастасия Грибулина и Рустам Джабраилов. В съемках также приняли участие турецкие актеры, благодаря чему фильм получил особую атмосферу и колорит. Сочетание живописных пейзажей Турции, душевной игры актеров и проникновенного сюжета создают историю, которая не оставит равнодушными поклонников жанра.

Что говорит главная артистка о своей героине?

Анастасия Грибулина признается, что с Соней у нее мало общего.

«Мы с ней во многом противоположны. Я, к счастью, не настолько наивна, мыслю рационально, не идеализирую никого вокруг. Понимаю поведение Сони в некоторых ситуациях, но, несмотря на это, не одобряю ее постоянное желание помочь другим людям в ущерб себе. Именно из-за этого она страдает и находится в вечной борьбе сердца и разума», – рассказывает Анастасия.

Актриса добавляет, что история любви Сони и Дениза – это не просто романтический сюжет, а отражение столкновения двух культур и мировоззрений. Дениз решителен и уверен в себе, он действует быстро, что поначалу пугает Соню. Но, преодолев свои страхи и научившись доверять, она получает самое главное – любовь, преданность и долгожданное счастье.

Когда смотреть?

Премьера мелодрамы "На разных берегах" состоится 31 октября в 19:00 на телеканале Dомашний.

