Извращенец в Рубцовске фотографирует девушек под юбкой
Молодого человека вычислили при помощи камер видеонаблюдения
25 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Рубцовск завелся извращенец, который лезет с камерой под юбки девушкам. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".
На записи с камер видеонаблюдения сотрудники одного из супермаркетов заметили молодого человека, подошедшего к девушке и сунувшего ей телефон под юбку. Парень сделал снимок, успел рассмотреть его и скрылся, когда понял, что был замечен.
В комментариях под постом нашлись те, кто пошутил на тему случившегося, но также пользователи отметили, что подобное поведение недопустимо.
10:06:46 25-08-2023
Этот хлопчиз заезжий, в Рубчике таких нет.
12:09:17 25-08-2023
Гость (10:06:46 25-08-2023) Этот хлопчиз заезжий, в Рубчике таких нет. ... Да, таких нет. Все, кто женскими прелестями интересовался, давно вымерли или уехали, сменив ориентацию, в Москву.
12:31:14 25-08-2023
Гость (10:06:46 25-08-2023) Этот хлопчиз заезжий, в Рубчике таких нет. ... ОЙ ЛИ! Каждый кулик своё болото хвалит!
20:02:12 25-08-2023
Гость (10:06:46 25-08-2023) Этот хлопчиз заезжий, в Рубчике таких нет. ... Все равно не опубликуют, но девчонки с Амитела поржут. Да, у вас там парни гоповатые, но такие нежные в пассиве! Задумайтесь!
12:22:43 25-08-2023
Одна дама другой говорит - соседский пацан всё норовит мне под юбку заглянуть, надо белье покрасивее одеть
20:00:14 25-08-2023
Интересоваться содержимым под юбкой симпатичной девушки - это извращение? Ну не мужикам же он в штаны лезет в конце концов. Трехнулись что ли жители региона?