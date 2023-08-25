Извращенец в Рубцовске фотографирует девушек под юбкой

Молодого человека вычислили при помощи камер видеонаблюдения

25 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Рубцовск завелся извращенец, который лезет с камерой под юбки девушкам. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".

На записи с камер видеонаблюдения сотрудники одного из супермаркетов заметили молодого человека, подошедшего к девушке и сунувшего ей телефон под юбку. Парень сделал снимок, успел рассмотреть его и скрылся, когда понял, что был замечен.

В комментариях под постом нашлись те, кто пошутил на тему случившегося, но также пользователи отметили, что подобное поведение недопустимо.