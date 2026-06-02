К концу года в России может остаться менее 300 банков
Процесс сокращения числа банков идет уже несколько лет, но в текущем году темпы могут ускориться
02 июня 2026, 14:45, ИА Амител
Количество банков в России к концу 2026 года может сократиться менее чем до 300, об этом в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом сообщила генеральный директор и председатель правления рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
По ее словам, с начала года с рынка ушли пять кредитных организаций, три из которых были поглощены более крупными структурами. Эксперт отметила, что ежегодное сокращение числа банков на пять-десять учреждений является нормальным для рынка.
«Масштабная чистка банковского сектора завершена. В настоящее время процесс отзыва лицензий носит точечный характер. Небольшие региональные банки в последние годы доказали свою значимость для экономики, а высокая ключевая ставка временно отодвинула проблему так называемых "уставших собственников"», — подчеркнула она.
По словам главы агентства "Эксперт РА", практика показала, что для российской экономики не требуется наличие тысячи банков. По ее прогнозам, в ближайшие годы количество банковских лицензий продолжит уменьшаться и может достигнуть уровня 270–280.
По данным Банка России, на 1 мая 2026 года в стране функционировали 302 банка, из которых 213 имели универсальную лицензию. Кроме того, в России работали 55 небанковских кредитных организаций.
Ранее сообщалось, что банки усилят проверки счетов россиян с оборотом свыше 2,4 млн рублей.
14:58:24 02-06-2026
Форбанк вон закрыли 400 человек выкинули на улицу+потеряли крупного налогоплательщика
кому лучше сделали??
15:28:10 02-06-2026
Ой! беда, беда, огорчение!!!, куда работать пойдут,...на завод....
16:02:59 02-06-2026
5-6 вполне достаточно... И 3-4 иностранных... Для конкуренции... Китай или Швейцария
09:36:43 03-06-2026
Банки в рф это тупо пирамиды от олигархов. Вообще безразлично, сколько их останется.
09:45:54 03-06-2026
В СССР был один банк, строили города, зпускали ракеты и перекрывали Енесей и была экономика второй в мире, не было конских процентов.
12:51:42 03-06-2026
Достаточно ЦБ. Он пляшет от МВФ, Правительство от него, народ-как придется.