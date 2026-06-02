Процесс сокращения числа банков идет уже несколько лет, но в текущем году темпы могут ускориться

02 июня 2026, 14:45, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Количество банков в России к концу 2026 года может сократиться менее чем до 300, об этом в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом сообщила генеральный директор и председатель правления рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

По ее словам, с начала года с рынка ушли пять кредитных организаций, три из которых были поглощены более крупными структурами. Эксперт отметила, что ежегодное сокращение числа банков на пять-десять учреждений является нормальным для рынка.

«Масштабная чистка банковского сектора завершена. В настоящее время процесс отзыва лицензий носит точечный характер. Небольшие региональные банки в последние годы доказали свою значимость для экономики, а высокая ключевая ставка временно отодвинула проблему так называемых "уставших собственников"», — подчеркнула она.

По словам главы агентства "Эксперт РА", практика показала, что для российской экономики не требуется наличие тысячи банков. По ее прогнозам, в ближайшие годы количество банковских лицензий продолжит уменьшаться и может достигнуть уровня 270–280.

По данным Банка России, на 1 мая 2026 года в стране функционировали 302 банка, из которых 213 имели универсальную лицензию. Кроме того, в России работали 55 небанковских кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что банки усилят проверки счетов россиян с оборотом свыше 2,4 млн рублей.