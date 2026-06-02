Есть несколько способов успешной борьбы с насекомыми в теплице

02 июня 2026, 16:55, ИА Амител

Теплица на даче / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Теплица — это идеальное место для муравьев. Что их привлекает и как уберечь растения, разобрался amic.ru.

Как уничтожить тлю?

Уничтожение тли — это лишение муравьев пищи, пишет progorodnn.ru. Насекомые специально заносят ее на растения и ухаживают за ней, питаясь сладкими выделениями — падью. А в теплице есть все условия для этого: отсутствие естественных врагов, тепло, защита от ветра.

В первую очередь необходимо полностью очистить растения от тли. В этом поможет мыльный раствор.

Сделайте раствор (1 столовая ложка хозяйственного мыла на 1 литр воды), им нужно тщательно опрыскивать нижнюю сторону листьев. Обработку проводят в течение нескольких дней подряд, чтобы уничтожить все поколения вредителей.

Как побороть муравьев?

Большинство средств уничтожает только рабочих особей, но если матка остается в безопасности, колония быстро восстановится. Муравейники часто располагаются под деревянными бортиками грядок, в фундаменте или под мульчей. Найдите центр колонии и пролейте его большим объемом воды, засыпьте золой, гашеной известью или табачной пылью.

Можно аккуратно снять верхний слой с муравьями и перенести его за пределы участка.

«В закрытом грунте лучше всего работают гели, порошки и гранулы. Их раскладывают на подложках по углам теплицы, вдоль проходов и у муравейников. Муравьи уносят приманку в гнездо и заражают всю колонию. Для деревянных конструкций используют специальные лаки, создающие барьер», — указывает издание.

Народные средства против муравьев

Среди народных методов борьбы с муравьями есть:

борная кислота — смешайте чайную ложку кислоты с таким же количеством сахара, добавьте немного воды и доведите до состояния густой пасты. Скатайте шарики и разложите их на кусочках картона по теплице. Не размещайте приманки слишком близко к корням культурных растений;

пищевая сода — смешайте с сахаром или яичным желтком, разложите в местах скопления насекомых;

диатомит (горная мука) — натуральный порошок, который повреждает хитиновый покров муравьев. Рассыпьте его по сухим тропам и вокруг гнезда;

пшено — рассыпьте крупу вдоль стен теплицы и на тропах. Для большей привлекательности смешайте с сахаром или медом;

отвары и настои — крепкий отвар луковой шелухи, раствор нашатырного спирта (2 столовые ложки на 10 литров воды), настой чеснока или табака отпугивают насекомых и сбивают их навигацию.

Профилактика

Чтобы обезопасить растения от возможного возращения насекомых, стоит прибегнуть к этим методам:

герметичность — заделайте все щели в фундаменте, уплотните двери и вентиляцию. Муравьи чаще всего проникают снизу;

чистота — регулярно убирайте растительные остатки, сорняки, перезревшие плоды и любые пищевые крошки. Не оставляйте открытыми органические удобрения;