Как избавиться от муравьев и тли в теплице навсегда?
Есть несколько способов успешной борьбы с насекомыми в теплице
02 июня 2026, 16:55, ИА Амител
Теплица — это идеальное место для муравьев. Что их привлекает и как уберечь растения, разобрался amic.ru.
Как уничтожить тлю?
Уничтожение тли — это лишение муравьев пищи, пишет progorodnn.ru. Насекомые специально заносят ее на растения и ухаживают за ней, питаясь сладкими выделениями — падью. А в теплице есть все условия для этого: отсутствие естественных врагов, тепло, защита от ветра.
В первую очередь необходимо полностью очистить растения от тли. В этом поможет мыльный раствор.
Сделайте раствор (1 столовая ложка хозяйственного мыла на 1 литр воды), им нужно тщательно опрыскивать нижнюю сторону листьев. Обработку проводят в течение нескольких дней подряд, чтобы уничтожить все поколения вредителей.
Как побороть муравьев?
Большинство средств уничтожает только рабочих особей, но если матка остается в безопасности, колония быстро восстановится. Муравейники часто располагаются под деревянными бортиками грядок, в фундаменте или под мульчей. Найдите центр колонии и пролейте его большим объемом воды, засыпьте золой, гашеной известью или табачной пылью.
Можно аккуратно снять верхний слой с муравьями и перенести его за пределы участка.
«В закрытом грунте лучше всего работают гели, порошки и гранулы. Их раскладывают на подложках по углам теплицы, вдоль проходов и у муравейников. Муравьи уносят приманку в гнездо и заражают всю колонию. Для деревянных конструкций используют специальные лаки, создающие барьер», — указывает издание.
Народные средства против муравьев
Среди народных методов борьбы с муравьями есть:
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борная кислота — смешайте чайную ложку кислоты с таким же количеством сахара, добавьте немного воды и доведите до состояния густой пасты. Скатайте шарики и разложите их на кусочках картона по теплице. Не размещайте приманки слишком близко к корням культурных растений;
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пищевая сода — смешайте с сахаром или яичным желтком, разложите в местах скопления насекомых;
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диатомит (горная мука) — натуральный порошок, который повреждает хитиновый покров муравьев. Рассыпьте его по сухим тропам и вокруг гнезда;
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пшено — рассыпьте крупу вдоль стен теплицы и на тропах. Для большей привлекательности смешайте с сахаром или медом;
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отвары и настои — крепкий отвар луковой шелухи, раствор нашатырного спирта (2 столовые ложки на 10 литров воды), настой чеснока или табака отпугивают насекомых и сбивают их навигацию.
Профилактика
Чтобы обезопасить растения от возможного возращения насекомых, стоит прибегнуть к этим методам:
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герметичность — заделайте все щели в фундаменте, уплотните двери и вентиляцию. Муравьи чаще всего проникают снизу;
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чистота — регулярно убирайте растительные остатки, сорняки, перезревшие плоды и любые пищевые крошки. Не оставляйте открытыми органические удобрения;
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работа с почвой — регулярно рыхлите землю, особенно у стенок теплицы, чтобы разрушать подземные ходы;
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растения-репелленты — посадите по периметру теплицы мяту, лаванду, полынь, календулу, чеснок или бархатцы. Их запах дезориентирует муравьев;
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обработка дерева — деревянные элементы (бортики, опоры) обработайте антисептиком;
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физические барьеры — используйте липкие ленты или клей от грызунов вдоль входа или на опоры каркаса.
17:25:31 02-06-2026
говорят от муравьёв красный перец помогает ...
Они чихают после перца, Вы смеётесь с этой "картины"
22:44:43 02-06-2026
я вообще не садовод, потому спрошу: а какой вред от муравьев? всегда считала, что они уничтожают тлю и вообще ребята полезные.
23:25:46 02-06-2026
Элен без ребят (22:44:43 02-06-2026) я вообще не садовод, потому спрошу: а какой вред от муравьев... Как раз таки наоборот :Муравьи «пасут» тлю в рамках симбиотических отношений, которые биологи называют трофобиозом. Это взаимовыгодное сотрудничество, где муравьи получают питательный секрет (падь), а тля — защиту и дополнительные возможности для выживания. Ну а тля губит растения.
08:42:14 03-06-2026
Советы "привет" из 70-х!
Никак и никогда не избавиться от муравьев, только дислокацию меняют. А от тли - химия. Любая, где написано "уничтожает тлю". Опрыскать.
08:51:27 03-06-2026
Гость (08:42:14 03-06-2026) Советы "привет" из 70-х! Никак и никогда не избавиться о... Не правда ваша. В 70-е муравьи легко удалялись борной кислотой вперемешку с желтком, сейчас есть более современные средства.