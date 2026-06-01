Есть три шага, которые помогут вырастить вкусные огурцы

01 июня 2026, 16:50, ИА Амител

Огурцы / Фото: amic.ru

Огурцы нужно высаживать в открытый грунт после того, как рассада начала тянуться, пишет kubnews.ru. К этому необходимо подойди очень серьезно, ведь одна ошибка лишит вас урожая.

«При выборе сроков высадки ориентируйтесь только на прогноз синоптиков. Температура почвы на глубине 10–15 см должна быть не ниже 16 градусов. В прохладной земле корни не всасывают питание. Стебли гниют у шейки и болеют», — отмечает издание.

В холодную погоду растение испытывает стресс и автоматический вырабатывает кукурбитацин — вещество, которое придает овощу тот самый горький вкус.

Как понять, когда можно высаживать?

Если куст имеет три-четыре настоящих листа, крепкий стебель высотой 15–25 см, то уже можно приступить к пересадке в отрытый грунт.

Но переростки хуже приживаются. За 10–15 дней до высадки следует начать "закалку": выносите на улицу в тень, постепенно увеличивайте время.

А за шесть-десять часов до пересадки обильно полейте — так корни меньше пострадают.

Как выбрать место для пересадки?

Больше всего для огурцов подходит солнечное место, без застоя воды. Почву с осени нужно заправить ведром перегноя, стаканом золы и 300 граммами костной муки на квадратный метр.

Весной прорыхлите и пролейте биопрепаратом с гумусом. Лучшие предшественники для огурцов: капуста, лук, чеснок. Сажайте на расстоянии 30–40 см в ряду, 70–100 см между рядами.

«Каждую лунку обильно пролейте теплой водой с каким-нибудь биологическим фунгицидом от грибковых заболеваний. Извлеките сеянец с комом, не заглубляйте, присыпьте землей и слегка уплотните», — советуют огородникам.

После пересадки замульчируйте торфом или подсушенной травой. Обязательно нужно защитить рассаду от ветра и солнца — для этого поставьте дуги со спанбондом или накройте каждый куст пятилитровой бутылкой с открытым горлышком. Это создаст парниковый эффект и убережет от сквозняков.

Общие советы

Перед высадкой огурцов в открытый грунт: