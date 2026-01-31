В Камне-на-Оби в страшном пожаре погибли четыре человека
Среди погибших — двое детей
31 января 2026, 11:20, ИА Амител
В городе Камне-на-Оби минувшей ночью произошел пожар в частном доме на улице Республики. Четыре человека были эвакуированы из задымленного строения: двое взрослых и двое детей, возрастом пять лет и восемь месяцев. К сожалению, оба ребенка погибли в реанимации из-за отравления угарным газом. Предполагается, что причиной пожара стало несоблюдение правил использования отопительной печи.
В связи с трагедией Каменским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Алтайскому краю начато уголовное расследование по статье о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности.
В данный момент следователи осматривают место пожара, извлекая улики и важные для расследования предметы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для выяснения точных обстоятельств и очага возгорания. Ведутся и другие следственные действия, чтобы установить все детали произошедшей трагедии.
Прокуратура Алтайского края также подключилась к разбирательству. По указанию прокурора региона Антона Германа на месте работает прокурор, проверяя соблюдение законов о профилактике детской безнадзорности, а также изучая причины и условия, способствовавшие трагедии.
11:56:45 31-01-2026
Сколько людей гибнет из-за печей, 21 век собираются перевести всех на цифровизацию, а народ по прежнему топится печами и гибнет.
12:24:24 31-01-2026
Видимо не газовое отопление ..
15:55:31 31-01-2026
А туда никто и не собирается газ тянуть.Кулундинские степи не газифицированы. Главное чтобы мясо, молоко, пшеницу, гречиху давали. А сами живите как хотите.
17:27:49 31-01-2026
Гость (15:55:31 31-01-2026) А туда никто и не собирается газ тянуть.Кулундинские степи н... Отапливаюсь газом. Очень дорого. Хочу поставить угольный котел.
00:41:41 01-02-2026
родители тоже скончались в больнице