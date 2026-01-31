В Камне-на-Оби в страшном пожаре погибли четыре человека

Среди погибших — двое детей

31 января 2026, 11:20, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: прокуратура Алтайского края

В городе Камне-на-Оби минувшей ночью произошел пожар в частном доме на улице Республики. Четыре человека были эвакуированы из задымленного строения: двое взрослых и двое детей, возрастом пять лет и восемь месяцев. К сожалению, оба ребенка погибли в реанимации из-за отравления угарным газом. Предполагается, что причиной пожара стало несоблюдение правил использования отопительной печи.

В связи с трагедией Каменским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Алтайскому краю начато уголовное расследование по статье о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности.

В данный момент следователи осматривают место пожара, извлекая улики и важные для расследования предметы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для выяснения точных обстоятельств и очага возгорания. Ведутся и другие следственные действия, чтобы установить все детали произошедшей трагедии.

Прокуратура Алтайского края также подключилась к разбирательству. По указанию прокурора региона Антона Германа на месте работает прокурор, проверяя соблюдение законов о профилактике детской безнадзорности, а также изучая причины и условия, способствовавшие трагедии.