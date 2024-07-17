Как планировать и проводить электронные закупки с помощью SRM-системы?
Закупочная деятельность – один из ключевых процессов в любой компании, поэтому его модернизация очень важна
17 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVaGj
Автоматизировать закупки можно при помощи различных решений. Один из самых эффективных способов автоматизации и оптимизации закупочной деятельности – разработка и внедрение SRM-системы. Такое решение является наиболее современным и закрывает все потребности производства при проведении полного цикла закупочного процесса. Подробнее о том, как осуществлять стратегическое планирование закупок при помощи единой онлайн-системы, читайте в статье.
Что такое SRM-система?
SRM-система или Supplier Relationship Management System (читается как "Саплайер Рилейшншип Менеджмент Систем") – это система, которая позволяет взаимодействовать с поставщиками. Компания получает доступ к оптимизации практически всех процедур, которые раньше закупочный отдел выполнял вручную.
Система включает в себя все этапы закупочной деятельности:
- регистрация поставщиков на площадке, их верификация и квалификация;
- планирование закупочной деятельности, централизованный сбор всех потребностей с разных отделов предприятия;
- проведение торгов, редукционов, аукционов и других тендерных процедур для выбора поставщика;
- создание и оформление заказа с выбором наиболее удобного способа доставки и оплаты;
- составление всей документации с использованием электронного документооборота и цифровой подписи;
- создание единой базы нормативно-справочной информации (НСИ);
- контроль соблюдения сроков поставок и объемов товара, заявленных в заказе.
Это не полный список функций, которые может выполнять SRM-система. Вендор и интегратор AGORA ("Агрора") более 10 лет занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации закупок. При желании функционал системы можно расширить под потребности заказчика.
Какие задачи решает SRM-система?
Автоматизация закупок с помощью единой системы управления взаимодействием с поставщиками может решить ряд задач:
- повышение эффективности закупочного процесса за счет автоматизации рутинных операций;
- более качественный контроль расходов на закупки и учет всех проводимых операций;
- наличие встроенных алгоритмов ведения статистики и аналитики данных;
- возможность верификации и квалификации поставщиков.
Так что SRM-система – ценный ресурс, который имеет огромный функционал, способный снять нагрузку с сотрудников закупочного отдела. Однако перед внедрением решения важно выбрать квалифицированного разработчика. Вендор и интегратор AGORA создает программное обеспечение для автоматизации закупок с 2011 года. Специалисты компании используют в разработке современный стек технологий и гибкую архитектуру с возможностью применения микросервисов, что позволяет масштабировать систему без потери скорости работы. О том, как происходит разработка SRM-системы закупок, можно узнать подробнее на сайте компании – https://www.agora.ru/avtomatizaciya-zakupok/srm/.
ООО "Центрробит", ИНН 7713733518Реклама
09:44:09 18-07-2024
Да отмените уж вы эти аукционы! От них один вред (некоррумпированным организациям), ведь в них выигрывает не качество, а цена. А потом удивляемся, чем это кормят в садиках, почему асфальт смывается по весне и т.д.