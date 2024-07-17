Закупочная деятельность – один из ключевых процессов в любой компании, поэтому его модернизация очень важна

17 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVaGj

Ноутбук. Гаджеты / Фото: pressfoto / freepik.com

Автоматизировать закупки можно при помощи различных решений. Один из самых эффективных способов автоматизации и оптимизации закупочной деятельности – разработка и внедрение SRM-системы. Такое решение является наиболее современным и закрывает все потребности производства при проведении полного цикла закупочного процесса. Подробнее о том, как осуществлять стратегическое планирование закупок при помощи единой онлайн-системы, читайте в статье .

Что такое SRM-система?

SRM-система или Supplier Relationship Management System (читается как "Саплайер Рилейшншип Менеджмент Систем") – это система, которая позволяет взаимодействовать с поставщиками. Компания получает доступ к оптимизации практически всех процедур, которые раньше закупочный отдел выполнял вручную.

Система включает в себя все этапы закупочной деятельности:

регистрация поставщиков на площадке, их верификация и квалификация;

планирование закупочной деятельности, централизованный сбор всех потребностей с разных отделов предприятия;

проведение торгов, редукционов, аукционов и других тендерных процедур для выбора поставщика;

создание и оформление заказа с выбором наиболее удобного способа доставки и оплаты;

составление всей документации с использованием электронного документооборота и цифровой подписи;

создание единой базы нормативно-справочной информации (НСИ);

контроль соблюдения сроков поставок и объемов товара, заявленных в заказе.

Это не полный список функций, которые может выполнять SRM-система. Вендор и интегратор AGORA ("Агрора") более 10 лет занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации закупок. При желании функционал системы можно расширить под потребности заказчика.

Какие задачи решает SRM-система?

Автоматизация закупок с помощью единой системы управления взаимодействием с поставщиками может решить ряд задач:

повышение эффективности закупочного процесса за счет автоматизации рутинных операций;

более качественный контроль расходов на закупки и учет всех проводимых операций;

наличие встроенных алгоритмов ведения статистики и аналитики данных;

возможность верификации и квалификации поставщиков.

Так что SRM-система – ценный ресурс, который имеет огромный функционал, способный снять нагрузку с сотрудников закупочного отдела. Однако перед внедрением решения важно выбрать квалифицированного разработчика. Вендор и интегратор AGORA создает программное обеспечение для автоматизации закупок с 2011 года. Специалисты компании используют в разработке современный стек технологий и гибкую архитектуру с возможностью применения микросервисов, что позволяет масштабировать систему без потери скорости работы. О том, как происходит разработка SRM-системы закупок, можно узнать подробнее на сайте компании – https://www.agora.ru/avtomatizaciya-zakupok/srm/.

ООО "Центрробит", ИНН 7713733518

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