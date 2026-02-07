Как прошло открытие Олимпийских игр — 2026 в Италии

Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Италии / Фото: David J. Phillip/AP/TASS

В Италии стартовал зимний спортивный праздник — Олимпиада-2026. Спортсмены, специализирующиеся на зимних дисциплинах, провели в ожидании этого события четыре года. Наконец, момент настал: на протяжении следующих двух с половиной недель будут распределены главные трофеи среди фигуристов, мастеров биатлона, лыжников, хоккеистов и всех тех, чьи достижения связаны со льдом и снегом.

Торжественное открытие Олимпийских игр состоялось, как и подобает, с грандиозного представления на миланском стадионе "Сан-Сиро".

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Италии / Фото: ТАСС

Перед зрителями выступили такие звезды, как Андреа Бочелли, Мэрайя Кэри, Шарлиз Терон и Лан Лан. Вновь была подчеркнута богатая итальянская культурная история и наследие великих личностей прошлого.

Кульминацией церемонии, проходившей одновременно в Милане и Кортина-д'Ампеццо, стало зажжение олимпийского огня в этих двух городах.

Как отмечает ТАСС, торжественные церемонии прошли спокойно: без глумления и отрезанных голов. Скандалов, как это было на открытии летних Олимпийских игр в 2024 году во Франции, не предвидится. Олимпиада в Париже стала одной из самых скандальных в истории.

Напомним, на Олимпиаде будут соревноваться 13 представителей России, выступающих под нейтральным флагом. В их числе — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, спортсмены в шорт-треке Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, специалист по ски-альпинизму Никита Филиппов, участники соревнований по санному спорту Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 22 февраля.