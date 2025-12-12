Как сэкономить на новогодних салатах с "Пятерочкой"?

Аналитики торговой сети рассказали, как снизить стоимость оливье, селедки под шубой и крабового салата

12 декабря 2025, 17:20, ИА Амител erid: 2W5zFH624Pa

Салат оливье / Фото: Торговая сеть "Пятерочка"

Специалисты торговой сети "Пятерочка" проанализировали, во сколько обходится приготовление самых популярных новогодних салатов. Расчеты показали, что при грамотном выборе продуктов оливье, селедка под шубой и крабовый салат обходятся покупателям заметно дешевле средней цены по стране.

Главный на праздничном столе

По данным Росстата, семья из четырех человек в среднем тратит на оливье 576 рублей.

Покупатели "Пятерочки" могут сократить расходы. Приготовление салата из продуктов известных марок обходится примерно в 486 рублей.

Если выбрать товары собственных брендов сети, сумма снижается до 362 рублей. Это примерно на 38% меньше среднерыночного показателя. Самые выгодные условия для приготовления оливье отмечают в магазинах восточных регионов страны – там набор ингредиентов можно собрать примерно за 335 рублей. На юге семьи потратят около 351 рубля.

В расчет состава оливье вошли 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

Снова самая бюджетная

По данным исследовательского центра "Ромир", селедка под шубой в 2025 году стала самым популярным салатом у россиян среди готовых вариантов – ее выбирают 9% опрошенных. При этом она уже несколько лет занимает позицию самого доступного салата для домашнего стола.

Росстат оценивает расходы на приготовление четырех порций селедки под шубой в 291 рубль. Покупатели, которые собирают набор из товаров собственных торговых марок "Пятерочки", платят около 212 рублей. Разница достигает 32%. Жители восточной части страны смогут уложиться примерно в 207 рублей.

Для расчета специалисты учитывали 350 г сельди, два яйца, 400 г картофеля, 300 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза.

"Селедка под шубой" / Фото: Торговая сеть "Пятерочка"

Замыкает тройку лидеров

В официальных расчетах Росстата крабовый салат не фигурирует, но по итогам исследования "Ромира" он занял третью строчку по популярности у россиян. При домашнем приготовлении на семью из четырех человек стоимость достигает примерно 625 рублей.

Использование продуктов СТМ "Пятерочки" помогает уменьшить расходы на этот салат до 26% по сравнению с обычной корзиной.

В расчете средней цены учитывали 600 г крабовых палочек, пять яиц, 300 г майонеза, одну банку консервированной кукурузы, 100 г риса, 250 г свежих огурцов и 80 г репчатого лука.

Готовые салаты для экономии времени

Для тех, кто не хочет проводить праздничный вечер у плиты и предпочитает экономить время, "Пятерочка" предлагает готовые версии любимых салатов. В декабре 2025 года они доступны в двух форматах – по 200 г для небольшого ужина и в упаковках по 500 г для большой семьи.

Готовые блюда сохраняют высокую популярность. В декабре 2024 года покупатели сети приобрели почти 10 млн упаковок салатов. Чаще всего брали традиционные варианты. Оливье разошелся тиражом более 1 млн упаковок, крабовый салат тоже преодолел отметку в 1 млн упаковок, селедка под шубой достигла показателя свыше 800 тыс. упаковок.

ООО "Агроторг"

Реклама