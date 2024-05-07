Как варить листовой металл?

При правильно подобранном оборудовании, типе шва и электродах работы проводятся с минимальными затратами сил и времени

07 мая 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KKZ1u

Листовой металл. Сварка металла / Фото: freepik

Листовой металл – востребованный материал, из которого изготавливают гаражи, вольеры, резервуары, ограждения, лестницы, водостоки, корпуса различного оборудования, а также многие другие изделия. Чаще всего для стыковки листов используют сварку. Но как варят листовой металл?

Как варят листовой металл в зависимости от толщины?

Как варят листы в зависимости от толщины:

если лист толстый (свыше 4 мм), его варят несколько раз от начала до конца, чтобы добиться надежного соединения листов. Поскольку следующий слой можно накладывать только после снятия окалины с предыдущего, на сварку толстых листов нужно много времени, сил и расходных материалов;

средние по толщине (от 2 до 4 мм) листы свариваются ступенчатым способом. В итоге получается один шов. На этапе подготовки зона будущего стыка делится на участки по 15-20 см, а затем каждый участок проваривается по очереди с наложением на предыдущий отрезок шириной в 1 см;

тонкие листы (до 2 мм) свариваются сложнее. Используется один из следующих способов: встык на подкладке без отбортовки или встык с отбортовкой кромок.

Подготовка материалов

Важно правильно подготовить листы. Во-первых, место будущего стыка необходимо очистить от окалины, краски, ржавчины и прочего при помощи абразивных инструментов и специальных обезжиривающих составов.

Во-вторых, важно правильное расположение листов (кромки нужно скосить под небольшим углом, оставив небольшой зазор между свариваемыми частями). Далее производится фиксация, для которой используются тиски, клинья, уголки.

Подбор оборудования и материалов

Чем толще лист металла, тем больший диаметр электродов потребуется. Рекомендованные характеристики представлены в таблице:

Важно правильно определить силу тока, чтобы металл был проварен на всю глубину. Универсальное правило: чем толще листы и электроды, тем большая сила тока нужна. При этом важно также учитывать способ накладки шва. Ориентироваться можно по следующей таблице:

При выборе типа шва учитывают следующее:

Сварка элементов размещенных друг на друге параллельно с частичным перекрытием – шов внахлест. Наложение многослойного многопроходного двустороннего шва на основной корневой в центре позволяет получить тавровый или угловой стык. Чаще всего число слоев варьируется от 6 до 7 + 1 обратный. Шов встык также состоит из нескольких слоев, наносимых отдельно. Мастера используют зигзагообразные или спиралевидные движения, поэтому шов визуально воспринимается лучше.

ООО "Сити-Строй"

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