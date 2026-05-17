В Алтайском крае подсчитали доходы игорной зоны за 2025 год
Одновременно резко выросла себестоимость продаж
17 мая 2026, 10:33, ИА Амител
В Алтайском крае единственная игорная зона региона — "Сибирская монета" — по итогам 2025 года заработала 1,1 млрд рублей. Несмотря на рост выручки, прибыль казино снизилась на фоне увеличения расходов.
Как следует из финансовых показателей, выручка игорной зоны за прошлый год увеличилась на 3,3% по сравнению с 2024-м. При этом годом ранее темпы роста были значительно выше — тогда доходы стали больше сразу на 17,3%.
Прибыль от продаж составила 711,2 млн рублей, а чистая прибыль — 605,6 млн рублей. Оба показателя снизились: на 4,3% и 4,9% соответственно.
Одновременно резко выросла себестоимость продаж — сразу на 32,3%.
В самой игорной зоне такую ситуацию связали с совокупностью экономических и геополитических факторов. Среди причин представители комплекса назвали санкционные ограничения, нестабильную международную обстановку, неопределенность на рынках капитала и ослабление курса рубля.
10:44:52 17-05-2026
Для чего новость. Нам посочувствовать надо что убытки по сравнению с прошлым годом ? 600 лямов с этой кормушки не думаю что многие питаются. Ремешки подзатянут.
10:52:44 17-05-2026
И игорная зона есть, и одни из лучших санаториев в России (Белокуриха), и медовый край, и сельхозпроизводство только растет, и сыры одни из лучших, и животноводство развито, и природа уникальная, и люди не боятся труда,и...
Только зарплату десятилетиями ждем достойную(хотя бы в середине таблицы по России).Или в Сибири не в конце списка(((
12:14:10 17-05-2026
Неужели жулики во власти подсчитали свои доходы? Только публиковать не будут... Жулики потому что.
14:30:46 17-05-2026
И поэтому ещё одну построят -- логично.
Завтра будет хуже чем послезавтра!
18:37:27 17-05-2026
Закрывайте, если рядом новую строите. Сделали выбор. Нечего сопли размазывать.
18:42:58 17-05-2026
"Одновременно резко выросла себестоимость продаж — сразу на 32,3%.
Среди причин представители комплекса назвали санкционные ограничения, нестабильную международную обстановку, неопределенность на рынках капитала и ослабление курса рубля."--------
Интересно как эти факторы на рост себестоимости повлияли? Кому эти клоуны по ушам ездить пытаются? Уровень доходов хозяев и прочих управленцев на сколько вырос?
09:51:52 18-05-2026
а налогов - с гулькин ух?
10:19:03 18-05-2026
Игорная зона культивирует в людях алчность, жажду лёгкой наживы и является зависимостью.
Правильно сделали что в своё время по всей стране запретили игорные залы.
Осталось нанести последний удар и закрыть все игорные зоны.
А всех тех кто туда ездил взять на учёт откуда у них деньги и заставить всё отдать.