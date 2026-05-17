В Алтайском крае подсчитали доходы игорной зоны за 2025 год

Одновременно резко выросла себестоимость продаж

17 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Алтайском крае единственная игорная зона региона — "Сибирская монета" — по итогам 2025 года заработала 1,1 млрд рублей. Несмотря на рост выручки, прибыль казино снизилась на фоне увеличения расходов.

Как следует из финансовых показателей, выручка игорной зоны за прошлый год увеличилась на 3,3% по сравнению с 2024-м. При этом годом ранее темпы роста были значительно выше — тогда доходы стали больше сразу на 17,3%.

Прибыль от продаж составила 711,2 млн рублей, а чистая прибыль — 605,6 млн рублей. Оба показателя снизились: на 4,3% и 4,9% соответственно.

Одновременно резко выросла себестоимость продаж — сразу на 32,3%.

В самой игорной зоне такую ситуацию связали с совокупностью экономических и геополитических факторов. Среди причин представители комплекса назвали санкционные ограничения, нестабильную международную обстановку, неопределенность на рынках капитала и ослабление курса рубля.