Китай в топе. 27% барнаульцев поддерживают учебу детей за границей

Такие данные получили дочерние компании Сбера по результатам всероссийского исследования

28 августа 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYi83z

Студенты / Фото: drobotdean / ru.freepik.com

По данным всероссийского исследования, проведенного дочерними компаниями Сбера – СберСтрахование жизни и СберСтрахование, большинство россиян (79%) предпочитают получать высшее образование в своей стране. Однако каждый пятый (21%) поддерживает желание своих детей учиться за рубежом. Наиболее популярным направлением стал Китай (20%). В Барнауле этот показатель выше – 27% местных жителей поддерживают идею учебы за границей, а Поднебесную выбирают 31% из них.

Рейтинг российских предпочтений среди китайских университетов возглавили Пекинский университет (31%) и Университет Цинхуа (27%). Далее идут Шанхайский университет (19%), Чжэцзянский университет (9%) и Тяньцзиньский университет (7%).

Самые высокие показатели среди родителей, поддерживающих образование детей за границей, зафиксировали в Владивостоке (41%), Уфе (30%) и Москве (28%).

Что касается студентов, то 5,5% из них готовы продолжить образование за рубежом. Наибольшее количество таких студентов в Иркутске (13%), Астрахани и Севастополе (по 12%), Ижевске, Москве и Уфе (по 11%). Китай также является наиболее популярным направлением для этих целей, и почти треть студентов (28%) готовы выбрать его для продолжения обучения.

«Согласно исследованию, большая часть (79%) россиян отдают предпочтение получению высшего образования внутри страны, демонстрируя готовность инвестировать в обучение значительные средства – почти 300 тыс. рублей ежегодно, или 1,6 млн рублей суммарно за весь период учебы. Среди зарубежных направлений лидером стал Китай», – прокомментировал старший вице-президент и руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

И добавил, что 8,8% россиян регулярно или периодически откладывают деньги на образование, как свое, так и детей. Для этого банк предлагает доступные и удобные финансовые решения, например, накопительное страхование жизни, программы долгосрочных сбережений и образовательные кредиты с государственной поддержкой.

Исследование провели во второй декаде августа 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В опросе приняли участие 11 тыс. человек, что позволило получить репрезентативные данные о социально-демографическом составе населения.

Как ранее сообщал amic.ru, Сбер совместно с Альянсом в области искусственного интеллекта проводят международный конкурс для школьников и студентов. Участникам предстоит решать различные задачи и представлять их перед экспертами. Лучших ждет награждение в Москве. Помимо денежных призов, победители смогут отучиться на курсе подготовки к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая пройдет в следующем году. Конкурс проходит онлайн, регистрация участников продолжается.

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

Реклама