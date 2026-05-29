"Комната культуры" вошла в число хедлайнеров вечерней программы ПМЭФ

Вместе с барнаульскими музыкантами в программе заявлены известные российские исполнители

29 мая 2026, 22:03, ИА Амител

Евгений Трофимов и группа "Комната культуры" / Фото: соцсети группы

Барнаульская группа "Комната культуры", ставшая широко известной благодаря хиту "Поезда", вошла в число артистов, которые выступят на мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Музыканты примут участие в одной из закрытых площадок ПМЭФ-2026, где традиционно собираются представители бизнеса, власти и крупные компании.

О том, что коллектив из Барнаула появится в неофициальной культурной программе форума, стало известно из опубликованных данных о вечерних мероприятиях ПМЭФ. По информации bfm.ru, группа выступит на приеме РЖД, который по традиции пройдет в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге.

Вместе с барнаульскими музыкантами в программе заявлены известные российские исполнители — Дмитрий Маликов и группа "Чиж". Таким образом, "Комната культуры" окажется в компании артистов, давно входящих в число заметных фигур отечественной сцены.

За последние годы коллектив из Барнаула сумел выйти далеко за пределы родного региона. Особенно широкую известность группе принесла композиция "Поезда", которая получила популярность в социальных сетях. Сегодня песни коллектива звучат на крупных фестивалях и концертных площадках по всей стране.

В целом вечерняя программа Петербургского международного экономического форума традиционно обещает быть насыщенной. По данным СМИ, на различных закрытых мероприятиях форума также выступят Сергей Шнуров, группа "Иванушки International", Леонид Агутин, Анжелика Варум, Feduk, Мот, L'One и Ваня Дмитриенко.

Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертов из разных регионов и стран. Помимо деловой программы, важной частью ПМЭФ традиционно становятся культурные и развлекательные мероприятия, на которых выступают популярные российские артисты.