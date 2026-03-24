Пять защищенных копирайтом композиций обойдутся женщине в 50 тысяч рублей

24 марта 2026, 11:25, ИА Амител

Российское авторское общество одержало очередную судебную победу над представителем алтайского бизнеса. Барнаульской предпринимательнице предстоит выплатить организации 50 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Ответчица, по данным из открытых источников, занимается бизнесом в сфере общепита. По всей видимости, интерес РАО могло вызвать то, что в принадлежащем ей кафе или ином заведении играли защищенные авторским правом и самой организацией композиции. Что же до самих произведений, то до суда женщину довел плейлист из пяти песен.

Предметом спора стали треки "Я делаю шаг" (группа The Hatters), "Ну что же ты" ("Дискотека Авария"), "Поезда" (Женя Трофимов и "Комната культуры"), "По любви" (певица Натали) и "Пойдем домой" (Леонид Агутин). РАО требовало за песни 100 тысяч рублей: по 20 тысяч за каждую.

Получит же организация только 50 тысяч, в силу того, что суд имеет возможность "регулировать" размер компенсации за нарушение авторских прав. Кроме того, вероятно, что ранее предпринимательница к ответственности за нарушение авторских прав не привлекалась: в таком случае суд нередко уменьшает размер компенсации.