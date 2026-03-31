Лидер барнаульской "Комнаты культуры" Женя Трофимов побывал на главном космодроме России

31 марта 2026, 16:09, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: стоп-кадр с видео Первого канала

Лидер барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов принял участие в документальном проекте "Рокот космодрома", премьера которого прошла на Первом канале, и смог лично познакомиться с работой главного космодрома страны.

Для съемок артист отправился на Дальний Восток — там он изучил современную космическую инфраструктуру изнутри. Одним из самых ярких моментов поездки стало посещение стартового стола: именно с этой площадки запускают ракеты.

Объект широко известен в России — его изображение можно увидеть на банкноте номиналом 2000 рублей.

Ранее барнаульский музыкант Женя Трофимов составил компанию Мизулиной и Пелагее в жюри КВН.