Компания Fix Price высадила 10 тысяч хвойных деревьев в алтайской тайге
Акция прошла в Целинном районе в рамках программы "Вместе для добрых дел"
24 сентября 2025, 18:20, ИА Амител erid: 2W5zFJAJAyv
19 и 20 сентября 2025 года компания Fix Price ("Фикс Прайс") провела масштабное природоохранное мероприятие по восстановлению лесных угодий Алтайского края. В рамках акции совместно с региональным лесничеством высадили десять тысяч молодых деревьев рядом с селом Целинным.
Для посадки подобрали традиционные для тайги виды – кедровую сосну и ель. Эти породы считаются природным богатством страны и составляют основу сибирского лесного массива. Новые посадки помогут обновить экосистему региона и сохранить ее естественный облик.
Компания взяла на себя полную организацию акции: подготовку земли, закупку посадочного материала, доставку, предоставление необходимого инструмента и создание комфортных условий для добровольцев.
Посадка деревьев стала частью экологической стратегии Fix Price, которую компания реализует через программу социальной ответственности "Вместе для добрых дел". Воссоздание природного ландшафта способствует укреплению экологического равновесия и поддержанию биоразнообразия Алтайского края. В компании отмечают, что аналогичные проекты планируют проводить и в других регионах России.
Программа социальной ответственности Fix Price стартовала в 2014 году. За это время ее мероприятия прошли более чем в 120 населенных пунктах страны, а количество реализованных акций превысило 240. Все они направлены на формирование бережного отношения к окружающему миру.
19:56:51 24-09-2025
А почему не дубовую рощу? В регионе нет ни одной дубовой рощи. Единичные дубы растут по всему городу. Нужно просто каждый год собирать жолуди и высаживать их. Лет через 20-30 были бы добовые парки, рощи. Земли у нас свободной много. Это были бы удивительные места. Дубы стоят сотни лет в отличии от тополей. Растут чут чуть медленнее тополей, но зато на века. Поехал на кладбище Михайловское три года назад. В свободных местах закопал 10 желудей. Из низ 5 взошло. Т.Е. половина. Сейчас дубы уже выше меня ростом. За три года так вымохали. Считаю нужно какую-то программу на государственном уровне по этому поводу создать.
21:54:24 24-09-2025
Гость (19:56:51 24-09-2025) А почему не дубовую рощу? В регионе нет ни одной дубовой рощ... Желуди где брали? Мы как-то привозили из центральной России, ни один не взошел. Может, надо в определенное время года закапывать. Или подержать в воде, чтобы размякли. не знаю.