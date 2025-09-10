Крупный пожар на мебельном складе произошел в Подмосковье
Информации о пострадавших людях нет
10 сентября 2025, 19:15, ИА Амител
Пожар на складе / Фото: Telegram-канал Shot
Крупный пожар произошел на мебельном складе в поселке Некрасовском (Дмитровский городской округ), сообщает Shot.
По данным очевидцев, возгорание сопровождалось взрывами. Площадь пожара достигла 15 тысяч квадратных метров.
Огонь распространяется в сторону конного клуба "Максима Парк", расположенного рядом со складом. Сотрудники клуба начали экстренную эвакуацию животных. Информации о пострадавших людях нет.
Для тушения пожара привлекается вертолет. Обстоятельства происхождения устанавливаются.
