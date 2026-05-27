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Ксения Бородина "подцепила" клеща во время отдыха на Алтае. Фото

Телеведущую спасли светлые штаны

27 мая 2026, 12:49, ИА Амител

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети
Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Бородина посетила Алтай в компании подруг. В своих соцсетях она поделилась фотографиями и видео. 

Посреди живописных гор и лесов звезда позавтракала замороженной клюквой и попарилась в бане. Но не обошлось и без сюрпризов. 

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети

«Что вы думаете, пока я карабкалась к водопаду, словила два клеща. Хорошо, что штаны были белые. А еще один вернулся со мной до отеля. Хорошо, что впиться не успел. Конечно, потом я была умнее и надела костюм антиклещ», — поделилась телеведущая.

Именно на Алтае Ксения Бородина встретила своего нынешнего мужа Николая Сердюкова. Это произошло на съемках реалити-шоу "Последний герой". 

Республика Алтай Знаменитости
       

Комментарии 16

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Гость

12:59:19 27-05-2026

Оо, событие вселенского масштаба, о котором нам необходимо сообщить!!!

Кто такая, хоть?

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Гость

13:05:56 27-05-2026

хоть энцефалитного

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Гость

13:09:36 27-05-2026

Ужас!
Мы все переживаем!
Кстати, в этот момент слышу сирену машины скорой помощи.
100% ее спасать едут

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Гость

13:25:27 27-05-2026

Гость (13:09:36 27-05-2026) Ужас!Мы все переживаем!Кстати, в этот момент слышу с... что скорая.. три вертолета в пути!

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Гость

13:12:31 27-05-2026

Рефтамид ей в помощь)))

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Гость

13:14:38 27-05-2026

Бородавка, давно уже клеща подцепила. Мужа, бездельника. Есть такой тип баб, которые любят содержать мужиков...

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вокруг света, как вокруг смеха

13:31:27 27-05-2026

Гость (13:14:38 27-05-2026) Бородавка, давно уже клеща подцепила. Мужа, бездельника. Е... это в прошлый приезд в Горный, Ксю подцепила мужа, нынче подцепила клеща.
в следующий приезд-нового мужа, затем опять клеща.
такой круговорот-клещей, мужей в природе Ксю.

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Екх

13:24:13 27-05-2026

А что с клещами то? Я переживаю за них!

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Гость

14:28:43 27-05-2026

Екх (13:24:13 27-05-2026) А что с клещами то? Я переживаю за них!... Накормлены, напоены, вакцинированы, полетят в Париж на выставку

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Гость

13:37:46 27-05-2026

Это надо умудриться. До всех водопадов в горном дорожки протоптаны толпами тысяч туристов ежегодно

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Гость

14:24:54 27-05-2026

два клеща ха-ха. в том году ходили 4 км до водопада и обратно 4 км - скинули на двоих с женой клещей
штук 200. При этом были набрызганы зеленым рефтамидом "от клещей". Но по ощущению этот рефтамид был подделка очень вонючий аж легкие не расправлялись.

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Гость

14:31:57 27-05-2026

Гость (14:24:54 27-05-2026) два клеща ха-ха. в том году ходили 4 км до водопада и обрат... До какого водопада?

Много лет назад в Чарышском районе в турпоходе были. За неделю пару клещей на всю группу. А потом сделали привал в березовой рощице, только присели, а там... кишит... мы бегом оттуда, с каждого с одежды клещей по 10-20 сняли. А у одного потом в пах впился в левой яй**, нам, молодым дуракам смешно, а тот со слезами ножом клеща выковыривал.

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Гость

14:47:03 27-05-2026

Гость (14:31:57 27-05-2026) До какого водопада?Много лет назад в Чарышском район...
Каскад водопадов на реке Шинок. Возле Денисовой пещеры. Было это в июне - через каждые полкилометра скидывали по 7-10 клещей. Мне они еще месяц потом снились

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Гость

14:33:45 27-05-2026

че за новость? я думал клещ укусил и померла или ноги парализовало

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Гость

16:09:33 27-05-2026

клещ хоть не траванулся ? не в курсе?

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Гость

20:59:11 27-05-2026

Клещ, то, не заразился, бедолага?

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