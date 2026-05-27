Ксения Бородина "подцепила" клеща во время отдыха на Алтае. Фото

Телеведущую спасли светлые штаны

27 мая 2026, 12:49, ИА Амител

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Бородина посетила Алтай в компании подруг. В своих соцсетях она поделилась фотографиями и видео.

Посреди живописных гор и лесов звезда позавтракала замороженной клюквой и попарилась в бане. Но не обошлось и без сюрпризов.

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети

«Что вы думаете, пока я карабкалась к водопаду, словила два клеща. Хорошо, что штаны были белые. А еще один вернулся со мной до отеля. Хорошо, что впиться не успел. Конечно, потом я была умнее и надела костюм антиклещ», — поделилась телеведущая.

Именно на Алтае Ксения Бородина встретила своего нынешнего мужа Николая Сердюкова. Это произошло на съемках реалити-шоу "Последний герой".