Ксения Бородина "подцепила" клеща во время отдыха на Алтае. Фото
Телеведущую спасли светлые штаны
27 мая 2026, 12:49, ИА Амител
Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети
Телеведущая Ксения Бородина посетила Алтай в компании подруг. В своих соцсетях она поделилась фотографиями и видео.
Посреди живописных гор и лесов звезда позавтракала замороженной клюквой и попарилась в бане. Но не обошлось и без сюрпризов.
Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети
«Что вы думаете, пока я карабкалась к водопаду, словила два клеща. Хорошо, что штаны были белые. А еще один вернулся со мной до отеля. Хорошо, что впиться не успел. Конечно, потом я была умнее и надела костюм антиклещ», — поделилась телеведущая.
Именно на Алтае Ксения Бородина встретила своего нынешнего мужа Николая Сердюкова. Это произошло на съемках реалити-шоу "Последний герой".
12:59:19 27-05-2026
Оо, событие вселенского масштаба, о котором нам необходимо сообщить!!!
Кто такая, хоть?
13:05:56 27-05-2026
хоть энцефалитного
13:09:36 27-05-2026
Ужас!
Мы все переживаем!
Кстати, в этот момент слышу сирену машины скорой помощи.
100% ее спасать едут
13:25:27 27-05-2026
Гость (13:09:36 27-05-2026) Ужас!Мы все переживаем!Кстати, в этот момент слышу с... что скорая.. три вертолета в пути!
13:12:31 27-05-2026
Рефтамид ей в помощь)))
13:14:38 27-05-2026
Бородавка, давно уже клеща подцепила. Мужа, бездельника. Есть такой тип баб, которые любят содержать мужиков...
13:31:27 27-05-2026
Гость (13:14:38 27-05-2026) Бородавка, давно уже клеща подцепила. Мужа, бездельника. Е... это в прошлый приезд в Горный, Ксю подцепила мужа, нынче подцепила клеща.
в следующий приезд-нового мужа, затем опять клеща.
такой круговорот-клещей, мужей в природе Ксю.
13:24:13 27-05-2026
А что с клещами то? Я переживаю за них!
14:28:43 27-05-2026
Екх (13:24:13 27-05-2026) А что с клещами то? Я переживаю за них!... Накормлены, напоены, вакцинированы, полетят в Париж на выставку
13:37:46 27-05-2026
Это надо умудриться. До всех водопадов в горном дорожки протоптаны толпами тысяч туристов ежегодно
14:24:54 27-05-2026
два клеща ха-ха. в том году ходили 4 км до водопада и обратно 4 км - скинули на двоих с женой клещей
штук 200. При этом были набрызганы зеленым рефтамидом "от клещей". Но по ощущению этот рефтамид был подделка очень вонючий аж легкие не расправлялись.
14:31:57 27-05-2026
Гость (14:24:54 27-05-2026) два клеща ха-ха. в том году ходили 4 км до водопада и обрат... До какого водопада?
Много лет назад в Чарышском районе в турпоходе были. За неделю пару клещей на всю группу. А потом сделали привал в березовой рощице, только присели, а там... кишит... мы бегом оттуда, с каждого с одежды клещей по 10-20 сняли. А у одного потом в пах впился в левой яй**, нам, молодым дуракам смешно, а тот со слезами ножом клеща выковыривал.
14:47:03 27-05-2026
Гость (14:31:57 27-05-2026) До какого водопада?Много лет назад в Чарышском район...
Каскад водопадов на реке Шинок. Возле Денисовой пещеры. Было это в июне - через каждые полкилометра скидывали по 7-10 клещей. Мне они еще месяц потом снились
14:33:45 27-05-2026
че за новость? я думал клещ укусил и померла или ноги парализовало
16:09:33 27-05-2026
клещ хоть не траванулся ? не в курсе?
20:59:11 27-05-2026
Клещ, то, не заразился, бедолага?