Кулеба: путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя
По мнению главы МИД Украины, заморозка конфликта даст России время для подготовки новой атаки
05 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр выступил в рамках встречи послов в Вене, подключившись к мероприятию по видеосвязи. Также на встрече был глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Ранее он заявлял, что страна хотела бы дипломатического решения конфликта на Украине, однако когда начинать переговоры – решает Киев.
Кулеба в ходе своего выступления сказал, что ни одна страна в мире не хочет больше мира, чем Украина. Однако некоторые конфликты это не просто "территориальные споры", и текущее противостояние нельзя решить за столом переговоров.
По мнению главы МИД Украины, заморозка конфликта даст России время для подготовки новой атаки.
"Путь к дипломатии лежит через поле боя", – пояснил глава МИД.
Кулеба считает, что необходим "справедливый прочный мир", который будет выстроен в соответствии с мирной формулой президента Украины Владимира Зеленского. При этом добиться его нельзя без возвращения Украине территорий в пределах границ на 1991 год.
08:19:55 05-09-2023
"Сейчас осень 2023-го, а не декабрь 91-го",- тихо сказал Шелленберг.
12:35:48 05-09-2023
через поле боя ---- хоть не через выжженное ядерными ударами