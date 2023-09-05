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Кулеба: путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя

По мнению главы МИД Украины, заморозка конфликта даст России время для подготовки новой атаки

05 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр выступил в рамках встречи послов в Вене, подключившись к мероприятию по видеосвязи. Также на встрече был глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Ранее он заявлял, что страна хотела бы дипломатического решения конфликта на Украине, однако когда начинать переговоры – решает Киев.

Кулеба в ходе своего выступления сказал, что ни одна страна в мире не хочет больше мира, чем Украина. Однако некоторые конфликты это не просто "территориальные споры", и текущее противостояние нельзя решить за столом переговоров.

По мнению главы МИД Украины, заморозка конфликта даст России время для подготовки новой атаки.

"Путь к дипломатии лежит через поле боя", – пояснил глава МИД.

Кулеба считает, что необходим "справедливый прочный мир", который будет выстроен в соответствии с мирной формулой президента Украины Владимира Зеленского. При этом добиться его нельзя без возвращения Украине территорий в пределах границ на 1991 год.

СВО Россия украина

Комментарии 2

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Гость

08:19:55 05-09-2023

"Сейчас осень 2023-го, а не декабрь 91-го",- тихо сказал Шелленберг.

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Гость

12:35:48 05-09-2023

через поле боя ---- хоть не через выжженное ядерными ударами

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