Новой «Мисс мира» стала представительница Польши

23-летняя Каролина Белявска из Польши стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021». Церемония награждения прошла в Пуэрто-Рико. Напомним, конкурс должен был состояться 17 декабря 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за коронавируса.

Всего за корону боролись 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира», — пишет «Лента.ru». Россия в этом году не принимала участие.

О победительнице известно, что она изучает менеджмент в университете, а её самая большая страсть — это путешествия.

Фото: missworld.com

Фото: missworld.com

Фото: pomponik. pl