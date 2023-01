«Открыть свою Вселенную» предлагают посетителям выставки энергокартин алтайской художницы

«Картины будто обнажают душу смотрящего, улавливают его истинные желания», — говорят зрители

15 декабря 2022, 11:00, ИА Амител

Фото предоставлено Еленой Карловой

Выставка энергокартин Елены Карловой проходит в Барнауле в галерее Code Art House. Работать она будет до 3 января 2023 года.

Елена — известная художница-символист, энерготерапевт. Уже более 12 лет она пишет мандалы — картины, которые оказывают положительное влияние на человека.

Гости выставки отмечают необыкновенную энергетику, которую ощущают рядом с работами Елены. Каждая картина обладает своим характером и отличительными чертами.

«Яркие, насыщенные, глубокие, как и сама автор, картины манят и притягивают взгляд зрителя. С помощью цвета, фактуры и символов, изображённых на холсте, картины будто обнажают душу смотрящего, улавливают его истинные желания и указывают путь для их воплощения», — отмечают поклонники творчества.

Возможность ощутить на себе энергетику картин Елены Карловой есть у каждого барнаульца.

Главный посыл экспозиции сама автор объяснила так: «Быть в гармонии с самим собой и освободиться от внутренних ограничений навстречу Изобилию».

Художница — частая гостья галереи, а значит, посетители выставки смогут познакомиться с автором лично и задать все вопросы о картинах, энергиях, самореализации, а также об отношениях между мужчиной и женщиной, или просто спросить совета. На открытии выставки, 19 ноября, Елена Карлова сама презентовала свои работы гостям. Рассказала о смыслах, заложенных в её холсты, о целях каждой мандалы, о том, какие эмоции она испытывала во время написания картин.

Фото предоставлено Еленой Карловой

Где смотреть картины Елены Карловой?

В галерее Code art house по адресу: Барнаул, ул. Гоголя, д. 76в.

Режим работы галереи Code art house:

среда — c 12:00 до 18:00;

четверг-суббота — c 12:00 до 20:00;

воскресенье — c 12:00 до 18:00;

понедельник-вторник — выходной.

В праздничные и выходные дни узнавайте часы работы в самой галерее.

Вход свободный. Возрастное ограничение 3+

